Jugó en Europa, América y Cruz Azul; ahora firmó por un club de la Liga de Expansión

El futbol trae consigo una nueva historia que difícilmente puede creerse, y que tiene como protagonista a un futbolista que debutó profesionalmente en el Toluca y que, después de pasar por equipos como América y Cruz Azul, y de probar suerte en Europa, ahora jugará en la Liga de Expansión.

Se trata de un defensor central que tuvo la oportunidad de hacer su debut en un equipo en el que logró cierta regularidad, misma que le permitió formar parte de escuadras de renombre como Cruz Azul y América. Su último equipo como profesional antes de su arribo a la Liga de Expansión estuvo en Europa, más precisamente en la liga griega.

¿Quién es, cuántos años tiene y dónde nació Jordan Silva?

El personaje a quien nos referimos es Jordan Silva, elemento que tiene 31 años de edad y que nació en el Estado de San Luis el 30 de julio de 1994. Jordan destaca por ser un defensor central alto que tiene en el juego aéreo su mayor virtud, aunque tampoco desconoce jugar desde el fondo gracias a su educado botín derecho.

¿Cuáles fueron los números de Jordan Silva en América y Cruz Azul?

Luego de hacer su debut oficial en el año 2014 con los Diablos Rojos del Toluca, Jordan Silva fue fichado por la Máquina de Cruz Azul en junio del 2016. El central estuvo un total de dos años con la institución celeste y acumuló 1 gol y 1 asistencia en 21 juegos disputados.

Posteriormente, y tras su paso por los Xolos de Tijuana, el nacido en San Luis recayó en las Águilas del América de cara al Guardianes 2021, en una institución en la que también disputó un total de 21 compromisos.

¿Cómo fue el paso de Jordan Silva al futbol de Grecia?

Después de no encontrar cabida en la primera división nacional, Jordan Silva dio el salto a Europa en una de las transacciones más sorpresivas al firmar con el OFI Creta de la primera división griega, institución en la que sumó 28 partidos y una anotación en una temporada.

Jordan Silva, ¿nuevo refuerzo del Coyotes de la Liga de Expansión?

En los últimos días se confirmó el traspaso de Jordan Silva a los Coyotes de Tlaxcala , institución que tiene como objetivo quedar entre los primeros lugares de la tabla general pero que, sin embargo, no inició bien el Apertura 2025. Ante ello, se espera que su arribo llene de experiencia y liderazgo la zona defensiva de la escuadra en turno.

