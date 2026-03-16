logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0034__0006_AUSTRIA.webp _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Jugó su primera Copa Mundial de la FIFA en México 86 y ahora está a una victoria en el repechaje intercontinental de calificar al 2026

El combinado asiático esperará a la selección ganadora del duelo entre Bolivia y Surinam para jugarse el boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Irak Copa Mundial de la FIFA 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

La Selección Nacional de Irak está a un partido de hacer historia en el mundo del futbol. El cuadro asiático está a un triunfo en el repechaje intercontinental para clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que significaría su segunda presencia en el máximo torneo del futbol tras haber participado en la justa de México 1986.

Bolivia o Surinam será el rival de Irak en el importante cotejo que se llevará a cabo en el Estadio Monterrey el 31 de marzo ya que los iraquíes están mejor clasificados en el ranking FIFA. Por ello, tienen mayor margen de maniobra que los otros dos combinados, ya que una derrota para los bolivianos o el cuadro de la Concacaf es decirle adiós a la justa mundialista.

Una odisea para estar en el repechaje

Problemas extracancha ha desatado una serie de problemas para Irak de cara a su partido en la Sultana del Norte, Adnan Dirjal; Presidente de la Asociación de Futbol de Irak reveló lo siguiente: “Debido a las circunstancias y desafíos que enfrenta la región, contactamos a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para explicarle las dificultades que implicaba el traslado”, mencionó hace unas semanas.

Poco después, el mismo directivo reiteró que el Presidente de la FIFA solucionó los inconvenientes: “La selección de Irak viajará en un avión privado y ya logramos contactar a algunos clubes de nuestros jugadores para asegurar que se sumen al equipo con anticipación. Mi mensaje es claro: quedan pocos días y debemos enfocarnos en la preparación. Tenemos un solo objetivo: clasificar al Mundial”, destacó el iraquí.

Será el 26 de marzo de 2026 en punto de las 4:00 pm cuando Surinam y Bolivia se vean las caras en el Estadio Monterrey para definir al rival de Irak en la final del repechaje intercontinental. En la otra llave, Jamaica enfrentará a Nueva Caledonia y el vencedor tendrá el partido contra Congo.

Tags relacionados
Selección Iraq Selección Bolivia Selección Surinam

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo