Jugó su primera Copa Mundial de la FIFA en México 86 y ahora está a una victoria en el repechaje intercontinental de calificar al 2026

La Selección Nacional de Irak está a un partido de hacer historia en el mundo del futbol. El cuadro asiático está a un triunfo en el repechaje intercontinental para clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que significaría su segunda presencia en el máximo torneo del futbol tras haber participado en la justa de México 1986.

Bolivia o Surinam será el rival de Irak en el importante cotejo que se llevará a cabo en el Estadio Monterrey el 31 de marzo ya que los iraquíes están mejor clasificados en el ranking FIFA. Por ello, tienen mayor margen de maniobra que los otros dos combinados, ya que una derrota para los bolivianos o el cuadro de la Concacaf es decirle adiós a la justa mundialista.

Una odisea para estar en el repechaje

Problemas extracancha ha desatado una serie de problemas para Irak de cara a su partido en la Sultana del Norte, Adnan Dirjal; Presidente de la Asociación de Futbol de Irak reveló lo siguiente: “Debido a las circunstancias y desafíos que enfrenta la región, contactamos a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para explicarle las dificultades que implicaba el traslado”, mencionó hace unas semanas.

Poco después, el mismo directivo reiteró que el Presidente de la FIFA solucionó los inconvenientes: “La selección de Irak viajará en un avión privado y ya logramos contactar a algunos clubes de nuestros jugadores para asegurar que se sumen al equipo con anticipación. Mi mensaje es claro: quedan pocos días y debemos enfocarnos en la preparación. Tenemos un solo objetivo: clasificar al Mundial”, destacó el iraquí.

Será el 26 de marzo de 2026 en punto de las 4:00 pm cuando Surinam y Bolivia se vean las caras en el Estadio Monterrey para definir al rival de Irak en la final del repechaje intercontinental. En la otra llave, Jamaica enfrentará a Nueva Caledonia y el vencedor tendrá el partido contra Congo.