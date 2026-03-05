El delantero mexicano Julián Quiñones está siendo testigo de la guerra en Medio Oriente

Desde hace varios días, los ojos del mundo se encuentran en Medio Oriente, donde el conflicto bélico ha tenido una fuerte escalada, entre Estados Unidos, Israel e Irán, situación que no ha sido ajena al deporte, pues varios eventos han tenido que ser cancelados y otros han movido sus calendarios.

Tal es el caso del delantero de la Selección Mexicana, Julián Quiñones, quien desde hace varios años ha jugado para la Liga Profesional Saudí, donde actualmente se viven momentos de mucha incertidumbre por la situación.

¿Cómo está viviendo Julián Quiñones el problema bélico en Medio Oriente?

El delantero que está teniendo una gran temporada con el Al-Qadisiya, actualmente se encuentra con su familia y bajo la supervisión del equipo, mientras siguen en espera de las indicaciones por parte de las autoridades de Arabia Saudita.

Lamentablemente, para el delantero mexicano, nacido en Colombia, los problemas en Medio Oriente llegaron justo cuando se encuentra viviendo su mejor momento, pues está luchando por el título de goleo de la liga con Cristiano Ronaldo.

El mexicano se encuentra bien, aunque existe muchas dudas sobre los eventos deportivos, pues los bombardeos en la zona han seguido. Por el momento, Julián Quiñones no ha publicado nada sobre la situación en las redes sociales.

El gran momento que vive Julián Quiñones lo pone como uno de los candidatos naturales para estar con la convocatoria final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, aunque su ausencia de algunas convocatorias ha llamado la atención y puesto en duda la decisión de Javier Aguirre.

