Ex figura de Pumas asegura que lo echaron del equipo por una exageración

Los escándalos en el futbol son cosas de todos los días y uno que hizo bastante eco en su momento fue el del conflicto que tuvieron Julio González y Gil Alcalá cuando ambos defendían la casaca de los Pumas. De nueva cuenta se habló del tema porque el propio Julio dio su versión de aquel altercado en un podcast. Él dijo que su salida fue una exageración.

Juárez vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 3 del Apertura 2026 por TV Azteca

¿Julio González y Gil Alcalá se pelearon en el vestidor de Pumas?

Tal como ocurre de manera recurrente en la actualidad del futbol, un podcast fue el que abrió el debate alrededor de una situación que vivió Julio González en lo que fue la etapa final de su estadía en Pumas. Allí es recordado que tuvo una “pelea” con Gil Alcalá, específicamente en el Apertura 2024 donde los auriazules fueron eliminados de liguilla por los Rayados de Monterrey.

Julio González declaró en el programa de Yosgart Gutiérrez lo sucedido: “Dentro del vestidor él me pasó a saludar y yo le dije que no estaba de acuerdo con lo que me dijo, me dijo ‘buena’ y yo me enojé porque dije, ¿cómo buena? Me acabo de equivocar, yo estaba caliente. Literal sólo fue eso”.

Ante dichas declaraciones, la polémica se hizo presente en el entorno digital. Y es que los propios arqueros del programa indicaron que han visto cómo ciertos compañeros se han agarrado a golpes en el vestuario y todo se resuelve en la interna del equipo. Sin embargo, en ese momento Gustavo Lema decidió que ambos debían ser separados del plantel… saliendo del club al siguiente torneo.

¿Julio González terminó su carrera tras salir de Pumas?

No, aunque en este momento el arquero no tiene equipo, tras salir de los Pumas en lo que era el mejor nivel de su carrera (dicho por él mismo) llegó al Puebla. Allí estuvo 3 torneos y en el Clausura 2026 fue borrado del equipo, incluso disputando solamente minutos con la Sub-20. Es decir, de alcanzar la selección mexicana a desaparecer del radar de primera división. Hasta ahora el portero no ha indicado que se retirará a sus 35 años, pero tampoco hay anuncio de alguna nueva aventura en el entorno del futbol mexicano.