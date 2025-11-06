¡Orgullo nacional! Mexicana es nominada a MEJOR ÁRBITRA del MUNDO por la IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol (IFFHS) anunció en su página oficial a las finalistas para el premio a Mejor Árbitra del Mundo y aparece la mexicana Katia Itzel García Mendoza entre las nominadas.

El IFFHS organizan cada año votaciones para coronar y reconocer a los ganadores anuales de diferentes categorías contando de enero a diciembre. Para este 2025, Katia vuelve a aparecer entre las mejores árbitras del mundo, con la opción de poder coronarse como la mejor, luego de que en 2024 terminara en el sexto lugar.

Las candidatas a mejor árbitra del 2025

La IFFHS ha decidido hacer la votaciones entre 20 árbitras candidatas que gracias a sus estadísticas, se encuentran en el listado. Katia Itzel García, estará compitiendo contra compañeras de todo el mundo.

Las candidatas a mejor árbitra de 2025 son:



Catarina FERREIRA CAMPOS Portugal

Iuliana DEMETRESCU Rumanía

María Sole FERRIERI CAPUTI Italia

Silvia GASPEROTTI Italia

Desirée GRUNDBACHER Suiza

Stephanie FRAPPART Francia

Marta HUERTA de AZA España

Frida KLARLUND Dinamarca

Katalin KULCSAR Hungría

Ivana MARTINCIC Croacia

Tess OLOFSSON Suecia

Alina PESU Rumanía

Tori PENSO EE.UU.

Katia ITZEL GARCIA México

Edina ALVES Brasil

Yashimi YAMASHITA Japón

Bouchra KARBOUBI Marruecos

Antsino TWANYANYUKWA Namibia

Shahenda EL MAGHRABI Egipto

Emikar CALDERAS Venezuela

Los encargados de poder elegir y reconocer a la mejor árbitra del 2025 es un jurado internacional que está compuesto de periodistas deportivos y expertos en futbol que forman parte de la IFFHS, los cuales son de 120 países de todos los continentes del mundo.

Logros destacados en la carrera de Katia Itzel García Mendoza

Algunos de los logros destacados que ha tenido Katia Itzel en su carrera son:

