¡Orgullo nacional! Mexicana es nominada a MEJOR ÁRBITRA del MUNDO por la IFFHS
La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol (IFFHS) dio a conocer una lista de 20 nominadas a MEJOR ÁRBITRA del MUNDO y aparece una mexicana
La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol (IFFHS) anunció en su página oficial a las finalistas para el premio a Mejor Árbitra del Mundo y aparece la mexicana Katia Itzel García Mendoza entre las nominadas.
El IFFHS organizan cada año votaciones para coronar y reconocer a los ganadores anuales de diferentes categorías contando de enero a diciembre. Para este 2025, Katia vuelve a aparecer entre las mejores árbitras del mundo, con la opción de poder coronarse como la mejor, luego de que en 2024 terminara en el sexto lugar.
Las candidatas a mejor árbitra del 2025
La IFFHS ha decidido hacer la votaciones entre 20 árbitras candidatas que gracias a sus estadísticas, se encuentran en el listado. Katia Itzel García, estará compitiendo contra compañeras de todo el mundo.
Las candidatas a mejor árbitra de 2025 son:
- Catarina FERREIRA CAMPOS Portugal
- Iuliana DEMETRESCU Rumanía
- María Sole FERRIERI CAPUTI Italia
- Silvia GASPEROTTI Italia
- Desirée GRUNDBACHER Suiza
- Stephanie FRAPPART Francia
- Marta HUERTA de AZA España
- Frida KLARLUND Dinamarca
- Katalin KULCSAR Hungría
- Ivana MARTINCIC Croacia
- Tess OLOFSSON Suecia
- Alina PESU Rumanía
- Tori PENSO EE.UU.
- Katia ITZEL GARCIA México
- Edina ALVES Brasil
- Yashimi YAMASHITA Japón
- Bouchra KARBOUBI Marruecos
- Antsino TWANYANYUKWA Namibia
- Shahenda EL MAGHRABI Egipto
- Emikar CALDERAS Venezuela
Los encargados de poder elegir y reconocer a la mejor árbitra del 2025 es un jurado internacional que está compuesto de periodistas deportivos y expertos en futbol que forman parte de la IFFHS, los cuales son de 120 países de todos los continentes del mundo.
Logros destacados en la carrera de Katia Itzel García Mendoza
Algunos de los logros destacados que ha tenido Katia Itzel en su carrera son:
- Gafete FIFA desde 2019.
- Copa Mundial Femenina Sub-17 2022 (India): Arbitró la final del torneo.
- Copa Mundial Femenina 2023 (Australia y Nueva Zelanda)
- Premio Nacional del Deporte 2024, uno de los máximos galardones otorgados en México.
- Juegos Olímpicos París 2024: Formó parte del equipo arbitral.
- Partido de la selección masculina de EE.UU. (2024): Se convirtió en la primera mujer en arbitrar un encuentro de la USMNT.
- Copa Mundial Sub-20 2025 (Chile)
- Partidos de Liga BBVA MX Varonil y Femenil, incluyendo finales en el futbol Femenil.