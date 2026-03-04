Figura del América es vendida por $800,000 dólares en el Clausura 2026

Desde el pasado sábado 21 de febrero del 2026, el conjunto del América confirmó en sus redes sociales la salida de Kiana Palacios, máxima goleadora en la história del conjunto femenil y en las últimas horas, diferentes medios en Estados Unidos confirmaron el precio que recibió el equipo de Coapa por la delantera.

El periodista Jeff Kassouf, informó en sus redes sociales que la delantera Kiana Palacios fue fichada por el Utah Royals y terminó pagando un total de $800,000 dólares.

Mexico international forward Kiana Palacios to Utah Royals FC is official, a week-plus after Club América announced her departure. It's a transfer, and a significant one for the #NWSL club: $800K fee, a source tells ESPN.https://t.co/6muNH3WwgG — Jeff Kassouf (@JeffKassouf) March 3, 2026

El fichaje de Kiana es la segunda transferencia más alta del futbol femenil mexicao, por detrás del traspaso de $1.5 millones de dólares por Lizbeth Ovalle de Tigres al Orlando Pride.

Palacios llega a la MLS buscando ser figura clave en el equipo, hacer historia en el futbol de Estados Unidos y dejar su huella.

Los números de Kiana Palacios con el América

Kiana dejó al América como la máxima goleadora del club. Su calidad siempre fue muy destacada pues en 215 juegos, contando torneo regular y liguilla, logró marcar 97 goles.