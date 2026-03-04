logo deportes horizontal
Figura del América es vendida por $800,000 dólares en el Clausura 2026

En redes sociales dieron a conocer la cantidad que recibió el América por la venta de una futbolista historica del club en pleno Clausura 2026

Escudo del América

Escrito por: Iván Vilchis

Desde el pasado sábado 21 de febrero del 2026, el conjunto del América confirmó en sus redes sociales la salida de Kiana Palacios, máxima goleadora en la história del conjunto femenil y en las últimas horas, diferentes medios en Estados Unidos confirmaron el precio que recibió el equipo de Coapa por la delantera.

El periodista Jeff Kassouf, informó en sus redes sociales que la delantera Kiana Palacios fue fichada por el Utah Royals y terminó pagando un total de $800,000 dólares.

El fichaje de Kiana es la segunda transferencia más alta del futbol femenil mexicao, por detrás del traspaso de $1.5 millones de dólares por Lizbeth Ovalle de Tigres al Orlando Pride.

Palacios llega a la MLS buscando ser figura clave en el equipo, hacer historia en el futbol de Estados Unidos y dejar su huella.

Los números de Kiana Palacios con el América

Kiana dejó al América como la máxima goleadora del club. Su calidad siempre fue muy destacada pues en 215 juegos, contando torneo regular y liguilla, logró marcar 97 goles.

