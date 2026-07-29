Delantero de selección mexicana confiesa que llegó a Cruz Azul por culpa de Pumas

Las historias alrededor de los fichajes en ocasiones tienen particularidades que cambian por completo la perspectiva de lo ocurrido. En esta ocasión una ex figura de los Pumas confesó que su salida del conjunto del Pedregal no fue sencillamente por dinero. El Kikín Fonseca confesó que fue el directivo que lo vendió al Cruz Azul, esto tras pedir un aumento de salario tras el bicampeonato en 2004.

¿El Kikín Fonseca no se fue de Pumas a Cruz Azul por un tema de dinero?

En el pensamiento colectivo de los aficionados del cuadro universitario existe esta idea de que José Francisco Fonseca Guzmán dejó el club porque Cruz Azul le ofrecía más dinero. Sin embargo, en un programa que conduce el creador de contenido conocido como el Javetas, el ex ariete mexicano confesó que todo se dio por pedir un aumento de sueldo.

Al hombre que el Kikín menciona es el que en ese momento era directivo de los Pumas. Fonseca se acercó con los dirigentes y vio que los futbolistas extranjeros que llegaban ganaban más que él… y que el resto de jugadores mexicanos. “Yo quería ganar más y creo que nos lo merecíamos después del bicampeonato. Por eso cantaron la de ‘nos cambiaste por unos pesos’, porque ellos (la afición) pensaron que me fui por dinero. Sí, allá me dieron más, pero yo no quería irme”.

Según las palabras del hombre de hoy 46 años, la directiva de Pumas le aumentó un poco el sueldo y posteriormente le vendió a La Máquina. Las palabras del directivo de ese entonces fueron que en Cruz Azul le iban a dar el dinero que pedía con los auriazules y además la institución se vería beneficiada de un fichaje con uno de los mejores delanteros mexicanos de esos días como protagonista.

¿Cómo fue la carrera de Fonseca con Cruz Azul y Pumas?

Francisco Fonseca fue un elemento destacado en los años 2000, mismo que incluso fichó por el futbol europeo. Él siempre se ha afirmado como fiel seguidor de los Pumas y su paso por la institución incluye aquel mítico bicampeonato con Hugo Sánchez como DT. Justamente con los auriazules alcanzó 92 participaciones, mismas donde marcó 29 tantos y dio un pase para gol. Mientras que en La Máquina cementera su cuota goleadora fue altísima al marcar 25 goles en 48 partidos.