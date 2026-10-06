Kylian Mbappé daría esta sorpresa que no les gustaría nada a muchos de sus aficionados

Mientras que Kylian Mbappé ha dejado grandes frases motivacionales, ahora su futuro vuelve a generar dudas entre los aficionados del Real Madrid. Una versión difundida en Europa apunta a que el delantero francés tendría decidido abandonar al conjunto español y cambiar de equipo en los próximos años.

Así como Mbappé ha logrado ser el líder de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, también atraviesa un momento de cuestionamientos dentro del Real Madrid. De acuerdo con la información atribuida a François Gallardo, el francés tendría en mente una salida y la Premier League sería uno de los posibles destinos.

Kylian Mbappé se iría del Real Madrid y tendría nuevo equipo

Según esta versión, Kylian Mbappé podría dejar el Real Madrid en diciembre de 2027 para fichar por el Liverpool. La operación alcanzaría aproximadamente los 250 millones de euros, aunque por ahora no existe una confirmación oficial del club español, del futbolista o del conjunto inglés.

TE PUEDE INTERESAR:



El delantero todavía tiene contrato con el Real Madrid y su futuro también está marcado por las diferencias que, según distintos reportes, existirían dentro del club. Entre los puntos de conflicto aparecen sus viajes durante periodos de lesión y la percepción de algunos sectores de que recibe un trato diferente al de otros futbolistas.

Pese a ello, el Real Madrid continúa contando con Mbappé como una de sus principales figuras. Incluso después de su lesión con Francia, el atacante regresó a Valdebebas para comenzar su proceso de recuperación.

Los detalles de la salida de Mbappé del Real Madrid

La versión sobre una posible salida también señala que el Real Madrid ya tendría identificado a un posible reemplazo: Michael Olise, actualmente en el Bayern Múnich y compañero de Mbappé en la Selección de Francia.

Mbappé conquistó la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental durante su primera temporada con el Real Madrid. Sin embargo, posteriormente no ha podido sumar nuevos títulos con el conjunto español, mientras que sus números individuales continúan siendo destacados.

En poco más de dos temporadas, el francés acumula 94 goles en 111 partidos con el club. Por ahora, su continuidad en Madrid sigue siendo la realidad, mientras que parte de la prensa de Europa augura una transferencia al Liverpool para 2027.

