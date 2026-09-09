Kylian Mbappé, figura del Real Madrid: “Nunca le aconsejaría a mi hijo meterse en el mundo del futbol”
En más de una ocasión el crack de Francia y el Real Madrid, Kylian Mbappé, habló del “lado B” del futbol
Así como estrellas como Cristiano Ronaldo hablan de inspiración, Kylian Mbappé también reflexiona sobre las cosas negativas del profesionalismo del futbol. El delantero francés abrió su lado más personal y reconoció que, pese a su pasión por este deporte, existen aspectos del ambiente que le generan rechazo y jamás se lo aconsejaría a su hijo.
Mientras Lionel Messi habla de los consejos hacia sus hijos con la educación, Mbappé hace énfasis en alejarlos del futbol. El atacante del Real Madrid explicó que decidió priorizar su carrera y fue contundente al imaginar qué recomendaría si algún día tuviera un hijo que quisiera dedicarse profesionalmente a este deporte.
Mbappé siente cierta repulsión hacia las polémicas en el futbol
Para Mbappé, el futbol profesional tiene una cara que difícilmente conoce el aficionado que observa los partidos desde las tribunas. La presión, las críticas, la exposición y los conflictos forman parte de una realidad que el francés aprendió a enfrentar durante sus años en la élite.
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El delantero incluso reconoció que, si no tuviera pasión por lo que hace, el ambiente del futbol le habría generado rechazo desde hace tiempo. En diálogo con L’Équipe, explicó que el dinero puede complicar las relaciones personales, debido a las responsabilidades y cambios que aparecen con la fama.
Las mejores frases de Mbappé contra el mundo del futbol actual
La entrevista dejó varias reflexiones sobre su carrera y la manera en que observa el profesionalismo:
- Sobre sus hijos: “Jamás le recomendaría que se metiera en el mundo del futbol”.
- Sobre el ambiente: “Si no tuviese pasión, el ambiente del fútbol me daría asco”.
- Sobre el dinero: “Cuanto más dinero tienes, más problemas tienes”.
- Sobre el fracaso: “Nunca quise aceptar el fracaso”.
- Sobre las derrotas: “Lloro cuando estoy lesionado. Las derrotas, parto del principio de que, de una manera u otra, te la has merecido. La lesión, nadie la merece”.
- Sobre su vida personal: Explicó que decidió priorizar el futbol y que el tiempo determinará si fue una decisión correcta.
Más allá de sus éxitos con el Real Madrid y la Selección de Francia, Mbappé dejó claro que su relación con el futbol profesional tiene matices. Ama competir y ganar, pero también conoce de primera mano las dificultades que existen detrás del espectáculo.