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Kylian Mbappé

Capitán y máxima figura de la selección francesa, actualmente milita en el Real Madrid. Es considerado uno de los jugadores más determinante del mundo en la actualidad.

Lugar de nacimiento París, Francia.
Altura 1.78 m
Edad 27 años
Posición Delantero / Extremo izquierdo
Partidos en selección 94
Goles en selección 55
Participación en Copas Mundiales 2 (Rusia 2018, Qatar 2022)
Títulos en Selección 1 Copa del Mundo (2018), 1 Liga de Naciones de la UEFA(2021), 1 Europeo Sub-19 (2016).
Valor actual 200 millones de euros
Distinciones personales Bota de Oro del Mundial 2022; Mejor jugador joven del Mundial 2018; 5 veces máximo goleador de la Ligue 1.
Goles en total 342

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