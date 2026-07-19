Así queda la tabla de goleo del Mundial 2026 tras el juego de Lionel Messi vs España
Lionel Messi no pudo contribuir en la gran final ante la Selección de España y Kylian Mbappé lidera la tabla histórica, además, se queda con el botín de oro en Norteamérica 2026.
Mala tarde para Lionel Messi en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 10 de la Selección Nacional de Argentina cayó ante España en el duelo por el título y también perdió la carrera en la tabla de goleo de la justa veraniega. Con ello, Kylian Mbappé se consagró como el romperredes de Norteamérica 2026 con 10 anotaciones y por si fuera poco, también es el mandamás en la tabla de goleo histórica con 22 tantos.
Te puede interesar: ¿Cuándo es el próximo Mundial de la FIFA? Año y países anfitriones
El doblete del ariete francés en el duelo por el tercer lugar contra la Selecicón de Inglaterra en Miami fue suficiente para despegarse de Messi en la tabla. Parecía que el 10 de la Albiceleste aparecería en la gran final contra la Furia Roja, sin embargo, no pudo ante el esquema ibérico y terminó borrado. A sus 39 años, luce complicado que Lionel este en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2030, por lo quedará sublíder histórico y Mbappé podría seguir subiendo.
Tabla de goleo del Mundial 2026
- Kylian Mbappé (Francia) → 10 goles
- Lionel Messi (Argentina) → 8 goles
- Jude Bellingham (Inglaterra) → 7 goles
- Erling Haaland (Noruega) → 7 goles
- Ousmane Dembélé (Francia) → 6 goles
- Harry Kane (Inglaterra) → 6 goles
- Mikel Oyarzabal (España) → 5 goles
- Ismaila Sarr (Senegal) → 4 goles
- Julián Quiñones (México) → 4 goles
- Vinícius Jr. (Brasil) → 4 goles
Tabla de goleo histórica de Mundiales de la FIFA
- Kylian Mbappé (Francia) → 22 goles (22 partidos)
- Lionel Messi (Argentina) → 21 goles (33 partidos)
- Miroslav Klose (Alemania) → 16 goles (24 partidos)
- Ronaldo (Brasil) → 15 goles (19 partidos)
- Gerd Müller (Alemania) → 14 goles (13 partidos)
- Harry Kane (Inglaterra) → 14 goles (18 partidos)
- Just Fontaine (Francia) → 13 goles (6 partidos)
- Pelé (Brasil) → 12 goles (14 partidos)
- Sándor Kocsis (Hungría) → 11 goles (5 partidos)
- Jürgen Klinsmann (Alemania) → 11 goles (17 partidos)
Cabe destacar que, el ariete francés tiene 27 años y ahora bajo el mando de Zinedine Zidane esperará una nueva oportunidad en la Copa Mundial de la FIFA 2030 para seguir incrementando su cuota goleadora en el torneo internacional.