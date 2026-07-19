Así queda la tabla de goleo del Mundial 2026 tras el juego de Lionel Messi vs España

Mala tarde para Lionel Messi en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 10 de la Selección Nacional de Argentina cayó ante España en el duelo por el título y también perdió la carrera en la tabla de goleo de la justa veraniega. Con ello, Kylian Mbappé se consagró como el romperredes de Norteamérica 2026 con 10 anotaciones y por si fuera poco, también es el mandamás en la tabla de goleo histórica con 22 tantos.

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El doblete del ariete francés en el duelo por el tercer lugar contra la Selecicón de Inglaterra en Miami fue suficiente para despegarse de Messi en la tabla. Parecía que el 10 de la Albiceleste aparecería en la gran final contra la Furia Roja, sin embargo, no pudo ante el esquema ibérico y terminó borrado. A sus 39 años, luce complicado que Lionel este en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2030, por lo quedará sublíder histórico y Mbappé podría seguir subiendo.

Tabla de goleo del Mundial 2026

Kylian Mbappé (Francia) → 10 goles Lionel Messi (Argentina) → 8 goles Jude Bellingham (Inglaterra) → 7 goles Erling Haaland (Noruega) → 7 goles Ousmane Dembélé (Francia) → 6 goles Harry Kane (Inglaterra) → 6 goles Mikel Oyarzabal (España) → 5 goles Ismaila Sarr (Senegal) → 4 goles Julián Quiñones (México) → 4 goles Vinícius Jr. (Brasil) → 4 goles

Tabla de goleo histórica de Mundiales de la FIFA

Kylian Mbappé (Francia) → 22 goles (22 partidos) Lionel Messi (Argentina) → 21 goles (33 partidos) Miroslav Klose (Alemania) → 16 goles (24 partidos) Ronaldo (Brasil) → 15 goles (19 partidos) Gerd Müller (Alemania) → 14 goles (13 partidos) Harry Kane (Inglaterra) → 14 goles (18 partidos) Just Fontaine (Francia) → 13 goles (6 partidos) Pelé (Brasil) → 12 goles (14 partidos) Sándor Kocsis (Hungría) → 11 goles (5 partidos) Jürgen Klinsmann (Alemania) → 11 goles (17 partidos)

Cabe destacar que, el ariete francés tiene 27 años y ahora bajo el mando de Zinedine Zidane esperará una nueva oportunidad en la Copa Mundial de la FIFA 2030 para seguir incrementando su cuota goleadora en el torneo internacional.