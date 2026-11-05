La Bombonera: cuánto cuesta visitar el icónico estadio de Boca Juniors si eres mexicano, para ver un partido o recorrer el museo

El Estadio Alberto J. Armando, mundialmente conocido como La Bombonera, es una parada obligatoria para cualquier aficionado mexicano que viaje a Buenos Aires. La cancha de Boca Juniors destaca por su mítica arquitectura y por ofrecer una de las atmósferas más pasionales del fútbol internacional. Para los viajeros aztecas que planean conocer este templo deportivo, los costos varían dependiendo de si el objetivo es recorrer sus instalaciones en un día de semana o presenciar un encuentro oficial de la Liga Argentina.

¿Cuál es la historia detrás de La Bombonera, el estadio de Boca Juniors?

Para quienes buscan una experiencia turística guiada sin la presión de un día de partido, el Museo de la Pasión Boquense ofrece recorridos diarios. La entrada general para extranjeros adultos que incluye el Museo y el Estadio Tour tiene un costo aproximado de 44.000 pesos argentinos (alrededor de 44 a 45 dólares o cerca de 800 a 900 pesos mexicanos). Si se opta únicamente por la Visita Express al museo y las gradas, la tarifa ronda los 37.000 pesos argentinos (unos 700 a 750 pesos mexicanos).

Durante este trayecto, los visitantes pueden contemplar los trofeos históricos del club, las camisetas emblemáticas de figuras como Diego Maradona y Juan Román Riquelme, e incluso pisar la zona preferencial a pie de campo. Es una alternativa accesible, rápida y disponible durante casi todo el año para los apasionados de la historia futbolística.

🇦🇷 | Historic scenes inside La Bombonera earlier as Boca Juniors fans welcome players before Superclásico derby vs River Plate…💙💛 https://t.co/Nq9gXfFMGG — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) November 1, 2026

Presenciar un partido en vivo: la experiencia completa para el viajero y los fans de Boca Juniors

Ingresar a La Bombonera en un día de partido oficial representa un reto mayor para el turista mexicano debido a que las entradas no se venden en taquilla abierta al público general. Al ser un estadio exclusivo para socios del club, los visitantes extranjeros deben recurrir a agencias de turismo autorizadas o paquetes de hospitalidad que garantizan el boleto junto con el traslado y la asistencia.

Los paquetes turísticos para presenciar un juego de local oscilan habitualmente entre los 200 y 300 dólares (aproximadamente entre 4.000 y 6.000 pesos mexicanos), dependiendo de la zona de la cancha y la relevancia del rival. A pesar de significar una inversión considerable en el presupuesto del viaje, la oportunidad de escuchar el rugido del templo xeneize convierte a esta vivencia en un recuerdo inolvidable para cualquier amante del balompié mundial.