Lionel Messi quedó en 5to lugar de Balón de Oro 2026, pero NO asistió a la ceremonia porque prefirió ver a Boca Juniors

Lionel Messi se encontraba nominado para el Balón de Oro 2026 que otorga la revista France Football, pero desairó el evento y en su lugar prefirió asistir al partido que disputaron el Boca Juniors en contra del UE Cornellá por la Messi Cup, un torneo Sub 16 que auspicia el Inter Miami y el jugador argentino.

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Lionel Messi desaíra la ceremonia del Balón de Oro por torneo Sub 16

Lionel Messi terminó en el quinto lugar de la gala del Balón de Oro 2026; sin embargo, el argentino prefirió quedarse en Miami para acudir a un partido Sub 16 del torneo que organiza en colaboración con el Inter Miami.

El delantero argentino fue visto de forma casual con bermuda, playera a rayas y suéter rosa en el cuello mientras recibió un par de camisetas del Boca Juniors con su nombre y dorsal '10' en la espalda, de manos de Blas Giunta, entrenador de las divisiones inferiores del cuadro Xeneize.

Lionel Messi acudió al evento como propietario del UE Cornellá, equipo de Cataluña principalmente enfocado en el desarrollo de jugadores y que empató sin goles en su presentación ante el Flamengo. Por su parte, el Boca Juniors derrotó 3-0 al Manchester City en su primer partido del torneo.

En la ceremonia del Balón de Oro, el ganador fue Harry Kane, delantero de la Selección de Inglaterra y del Bayern Munich que recibió su primer presea imponiéndose a Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri y al propio Messi.

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