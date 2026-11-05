CONFIRMADO: Así quedaron TODOS los resultados de México en el 2026, incluidos los del Mundial

El año 2026 ha quedado grabado como uno de los periodos más trascendentales e intensos en la historia reciente de la Selección de México. Al ser anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el conjunto tricolor disputó una intensa agenda de compromisos de preparación internacional antes de encarar la máxima cita del fútbol global ante su afición. Desde los primeros amistosos de puesta a punto hasta la emotiva participación en la fase final del torneo mundialista, el balance colectivo dejó momentos de enorme euforia y duelos vibrantes.

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A continuación, repasamos el registro completo de los marcadores conseguidos por el combinado nacional a lo largo de este año. La escuadra alternó triunfos ilusionantes frente a potencias continentales con pruebas de alta exigencia que midieron el nivel competitivo del proyecto deportivo.

La Selección Mexicana y su grandioso Mundial 2026

El andar tricolor en la cita mundialista comenzó de forma impecable en la fase de grupos, firmando actuaciones destacadas en el Estadio Banorte y el Estadio Akron. México lideró el Grupo A de manera invicta y con valla invicta, desplegando un fútbol efectivo y arropado por el constante aliento de la tribuna local.

Fase de Grupos (Jornada 1): México 2–0 Sudáfrica

México 2–0 Sudáfrica Fase de Grupos (Jornada 2): México 1–0 Corea del Sur

México 1–0 Corea del Sur Fase de Grupos (Jornada 3): República Checa 0–3 México

República Checa 0–3 México Dieciseisavos de Final: México 2–0 Ecuador

México 2–0 Ecuador Octavos de Final: México 2–3 Inglaterra

En la etapa de eliminación directa, el seleccionado azteca superó con autoridad a Ecuador antes de protagonizar un épico choque frente a Inglaterra. A pesar de caer en un duelo lleno de dramatismo por 3-2 en Octavos de Final, la actuación mundialista dejó una gran grata impresión en la afición.

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Selección Mexicana y su registro en los partidos amistosos internacionales de preparación y cierre de año

Antes de la justa veraniega y tras la conclusión del certamen, el Tri completó una apretada serie de partidos amistosos para probar variantes tácticas. El equipo obtuvo victorias valiosas a principios de año y sostuvo empates competitivos frente a rivales de jerarquía europea y sudamericana.

Amistoso (Enero): Panamá 0–1 México

Panamá 0–1 México Amistoso (Enero): Bolivia 0–1 México

Bolivia 0–1 México Amistoso (Febrero): México 4–0 Islandia

México 4–0 Islandia Amistoso (Marzo): México 0–0 Portugal

México 0–0 Portugal Amistoso (Marzo): México 1–1 Bélgica

México 1–1 Bélgica Amistoso (Mayo): México 2–0 Ghana

México 2–0 Ghana Amistoso (Mayo): México 1–0 Australia

México 1–0 Australia Amistoso (Junio): México 5–1 Serbia

México 5–1 Serbia Amistoso (Septiembre): México 1–1 Colombia

México 1–1 Colombia Amistoso (Septiembre): México 1–1 Perú

México 1–1 Perú Amistoso (Octubre): Estados Unidos 3–0 México

Estados Unidos 3–0 México Amistoso (Octubre): México 0–2 Chile

Este abanico de resultados refleja el camino recorrido por el combinado nacional a lo largo de un 2026 repleto de emociones. La Selección Mexicana cierra así su actividad anual de preparación, enfocando su mirada en los próximos desafíos oficiales de cara al próximo 2027.