La frase de Juan Román Riquelme sobre la polémica arbitral en su país: “Siempre el que pierde va a pedir, es así. El futbol argentino tiene mucho de eso. Cuando no conseguimos el resultado, culpamos al árbitro”

El fin de semana pasado se llevó a cabo el Superclásico Argentino entre Boca Juniors y River Plate, mismo que formó parte de una jornada más en la primera división. Al final, el duelo terminó 1-0 en favor del conjunto xeneize, el cual tiene como presidente a Juan Román Riquelme.

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Juan Román Riquelme es considerado una de las leyendas más grandes que Boca Juniors y el futbol argentino tienen en su historia. Por tal motivo, fue un tanto curiosa la forma en cómo el exjugador habló del arbitraje argentino y de cómo este es un pretexto para la comunidad pambolera en su país cuando los resultados no son los esperados.

¿Cuál fue la frase de Juan Román Riquelme sobre el arbitraje argentino?

Juan Román Riquelme concedió una charla al portal TyC Sports luego de la victoria de su club frente al River Plate en la cancha de la Bombonera. En esta, el presidente de Boca Juniors explicó que las quejas de su rival por el arbitraje tienen sentido, y más en un país como el suyo.

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“Siempre el que pierde va a pedir. Es así. El futbol argentino tiene mucho de eso. Cuando no conseguimos el resultado, culpamos al árbitro”, dijo Juan Román Riquelme tras las rojas que River Plate sufrió en el partido a través de Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, ambos defensores.

Cabe mencionar que, gracias a esta victoria, el Boca Juniors ascendió a la segunda posición dentro del Grupo A de la primera división de Argentina al sumar un total de 30 puntos, 3 menos que el líder Instituto. River Plate, por su parte, se pierde en la zona media del sector B con 23 unidades.

¿Cuántos títulos ganó Juan Román Riquelme como jugador de Boca Juniors?

A lo largo de su etapa en Boca Juniors, Juan Román Riquelme tuvo la oportunidad de conquistar un total de 11 títulos siendo figura en la mayoría de estos. Entre ellos destacan las tres Copas Libertadores que ganó, la Recopa Sudamericana y la Copa Intercontinental que consiguió ante el Real Madrid en el 2000.

