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¿Cómo bajar de peso sin ir al gimnasio? Esta es la tendencia fitness

Bajar de peso y ponerse en forma no siempre requiere de rutinas extenuantes, membresías costosas ni pasar horas encerrado en un gimnasio. Aquí la nueva tendencia

Para quemar grasa deberá caminar entre 25 y 28 horas
Para quemar grasa deberá caminar entre 25 y 28 horas|iStock

Escrito por: Alejo Muñoz - Marktube

Hoy en día, una de las alternativas más accesibles y recomendadas por especialistas en salud es caminar a paso firme. Esta práctica se ha consolidado como una tendencia global para quienes buscan activar su cuerpo, incrementar el gasto energético y construir hábitos saludables que puedan sostenerse a largo plazo sin descuidar la calidad de vida.

Caminar entre 2000 y 4000 pasos diarios también es beneficioso

Lejos de los entrenamientos de alto impacto, caminar permite realizar una transición gradual desde un estilo de vida sedentario hacia una dinámica mucho más activa, mejorando notablemente la condición cardiovascular.

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Cómo empezar y cumplir con las recomendaciones de actividad física

De acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los adultos deben completar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada. Esto se traduce, por ejemplo, en caminar durante 30 minutos diarios por lo menos cinco días a la semana.

Sin embargo, hay recomendaciones que seguir para quienes no están acostumbrados a realizar ejercicio de forma regular, el secreto está en la progresión. Lo más aconsejado es ir paso a paso con caminatas cortas de 10 o 15 minutos e ir incrementando el tiempo de manera gradual. El ritmo también juega un papel fundamental: lo ideal es marchar a una velocidad que eleve la respiración y el ritmo cardíaco, pero que aún permita mantener una conversación sin agitarse por completo.

Claves para potenciar resultados y evitar errores frecuentes

Caminar con regularidad aporta múltiples beneficios al bienestar general y a la resistencia física, aunque los expertos advierten que la pérdida de peso depende de diversos factores combinados. El gasto calórico debe ir de la mano de una alimentación equilibrada, ya que ningún volumen de caminata compensará un consumo excesivo de energía, por lo tanto complementar diariamente una adecuada alimentación más caminar podría otorgarte resultados positivos.

Asimismo, se recomienda complementar las caminatas con ejercicios de fuerza al menos dos días a la semana. La clave del éxito no radica en agotarse el primer día ni en buscar transformar el cuerpo de la noche a la mañana, sino en convertir el movimiento cotidiano en un estilo de vida que puedas llevar a lo largo de un tiempo y que pase a ser una costumbre para tu cuerpo.

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