La estrella que quedó ELIMINADA del Mundial 2026

La selección de Gabón quedó eliminada del camino hacia la Copa del Mundo 2026 , luego de perder 4-1 ante Nigeria en la semifinal del Play-off de la Confederación Africana de Futbol (CAF), encuentro disputado este jueves en Rabat.

El conjunto gabonés, dirigido por Patrice Neveu y encabezado por Pierre-Emerick Aubameyang, mantuvo vivas sus aspiraciones hasta los últimos instantes del tiempo regular. A pesar de la superioridad mostrada por las “Súper Águilas” en varios tramos del encuentro, “Las Panteras” lograron igualar el marcador en los minutos finales y forzar la prórroga, antes de ser superadas durante el tiempo extra.

Nigeria tomó ventaja en la primera parte del encuentro y se mantuvo al frente hasta los minutos finales del tiempo reglamentario. Fue entonces cuando Mario Lemina, mediocampista del Wolverhampton, apareció para igualar el marcador 1-1 al minuto 89, lo que llevó el partido a la prórroga.

Durante el alargue, el equipo nigeriano impuso su ritmo y aprovechó el desgaste físico de los gaboneses, Victor Osimhen, delantero del Napoli, se convirtió en el jugador más determinante del encuentro al marcar dos tantos en el tiempo extra. Posteriormente, Chidera Ejuke cerró la cuenta con el 4-1 definitivo, asegurando el pase de Nigeria a la final del Play-off africano.

Para Gabón, la eliminación representa el cierre de una campaña en la que estuvo muy cerca de lograr su primera clasificación mundialista. En la fase de grupos, el conjunto centroafricano sumó 25 puntos y finalizó igualado con Costa de Marfil, pero perdió el pase directo por diferencia de goles.

El Play-off de la CAF otorga un cupo al repechaje intercontinental, última oportunidad para acceder al Mundial. Tras la eliminación de Gabón, Nigeria avanzó a la final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Camerún y República Democrática del Congo en busca del boleto al repechaje.

Con este resultado, “Las Panteras” concluyen su participación en el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026, mientras que las “Súper Águilas” mantienen vivas sus opciones de regresar a la máxima cita del futbol internacional.