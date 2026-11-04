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América, Chivas y Cruz Azul consiguen algo que no ocurría en la Liga MX desde hace 28 años

Los tres clubes ocupan los primeros lugares de la Liga MX después de 28 años. Una diferencia hace todavía más especial el Apertura 2026.

Liga MX América, Cruz Azul y Chivas.
Liga MX América, Cruz Azul y Chivas.|Mexsport

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

América, Chivas y Cruz Azul protagonizan un escenario que la Liga MX no registraba desde hace 28 años: los tres clubes ocupan simultáneamente los primeros lugares de la clasificación general. Después de 15 jornadas del Apertura 2026, los tres suman 29 puntos y mantienen abierta la disputa por terminar como líderes del campeonato.

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La última vez que coincidieron en las tres primeras posiciones fue durante el torneo Invierno 1998, cuando compartieron el podio de la tabla general en la quinta jornada.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambos escenarios: en aquella ocasión no estaban empatados en puntos, mientras que ahora únicamente la diferencia de goles determina sus posiciones.

¿Cómo quedaron América, Chivas y Cruz Azul en la tabla de Liga MX?

América ocupa el primer lugar con 29 puntos y una diferencia de goles de +15. Chivas aparece segundo con las mismas unidades y +11, mientras Cruz Azul es tercero con +10.

La combinación se produjo durante la Jrnada 15, cuando América empató 2-2 ante Toluca, Guadalajara derrotó 4-2 al Atlante y Cruz Azul venció 2-1 a León.

El antecedente se remonta al Invierno 1998. Entonces, Cruz Azul encabezaba la clasificación con 13 puntos, Chivas era segundo también con 13 y América ocupaba el tercer puesto con 10.

Desde aquella quinta jornada transcurrieron 28 años sin que los tres clubes coincidieran nuevamente en las primeras tres posiciones de la Liga MX.

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¿Qué necesitan para terminar como líderes del Apertura 2026?

Los tres clubes tienen seis unidades disponibles en las últimas dos fechas del campeonato, aunque sus calendarios presentan dificultades distintas.

América enfrentará a Pumas y Tigres, mientras que Cruz Azul visitará a Tigres y posteriormente a Chivas.

Guadalajara, por su parte, se medirá primero con León y cerrará la fase regular recibiendo a La Máquina.

El enfrentamiento directo entre Chivas y Cruz Azul podría resultar decisivo, especialmente si ambos mantienen el mismo puntaje antes de la última jornada.

Atlas, con 27 puntos, también conserva posibilidades matemáticas de disputar el liderato.

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