¡Tiene un corazón enorme! La hermana de Jorge Sánchez revela el lado más humano del seleccionado mexicano
Más allá del futbolista que brilla en la cancha, existe una persona con valores, sacrificio y una enorme calidad humana. La hermana de Jorge Sánchez comparte detalles que pocos conocen sobre el defensor mexicano.
¡Una entrevista llena de emoción! En Los Protagonistas, la hermana de Jorge Sánchez abrió su corazón para hablar sobre el futbolista mexicano y mostrar la faceta que pocas veces se ve fuera de las canchas.