¡LA ‘HORMIGA’ RUMBO A EUROPA! Su papá revela por qué eligieron OLYMPIACOS
¡El sueño europeo está a punto de cumplirse! 🇲🇽➡️🇬🇷 El papá de Armando “La Hormiga” González habló sobre la llegada de su hijo al Olympiacos y explicó por qué consideran que es el proyecto ideal.
¡LA ‘HORMIGA’ RUMBO A EUROPA! Armando González está listo para dar uno de los pasos más importantes de su carrera y su papá, Luis Armando “Mandín” González, habló en entrevista con Omar Villa Villa de TV Azteca sobre la llegada del delantero al Olympiacos de Grecia.