Jesse Owens, un atleta histórico de los Juegos Olímpicos

Jesse Owens, es un Ícono del deporte internacional, y hoy se Cumplen 40 Años del fallecimiento de uno de los mejores atletas de la Historia.

El estadounidense de raza negra, integrante de una familia de 10 hermanos con muchos problemas económicos pero que cumplió el sueño olímpico de una forma increíble.

La leyenda de Jesse Owens se consagró en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, competencia disputada en territorio alemán durante el régimen de Adolf Hitler, el gobierno nazi que promovía la diferencia entre las razas. Owens se plantó en el Estadio Olímpico ante la presencia del Fuhrer quien muy atento esperaba la derrota del atleta afroamericano a pesar del ambiente hostil, la mentalidad de Jesse lo llevó a lo más alto de podio ganó 4 Medallas De Oro. 100 Y 200 Metros Planos, Relevos 4 X100 y salto de longitud.

La historia de Jesse Owens quedó plasmada en la película Race estrenada en 2016 con el actor Stephan James interpretando al atleta a pesar de los logros, Owens también sufrió discriminación en Estados Unidos por su color de piel el tiempo y los avances sociales le fueron dando reconocimiento a su carrera, hasta que finalmente falleció de cáncer de pulmón en 1980 un carácter inigualable para sobreponerse a la adversidades como el mundo decuerda a Jesse Owens.

Por Omar Villarreal Villalbazo @OmarVV9

TE PUEDE INTERESAR