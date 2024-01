La razón por la que Uriel Antuna no cobró el penalti vs Juárez

La Máquina de Cruz Azul no ha ganado en lo que va del Clausura 2024, una derrota frente a los Tuzos del Pachuca y un empate frente a Juárez tienen al conjunto cementero con un punto de seis posibles en el arranque del torneo del futbol mexicano.

En la última jornada, los celestes tuvieron la oportunidad de obtener la victoria con un penalti en los minutos finales; sin embargo, Ángel Sepúlveda falló su disparo y sólo regresaron de la frontera con una unidad.

Uriel Antuna califica el trabajo de Martín Anselmi como DT de Cruz Azul

Tras dejar a Ángel Sepúlveda como cobrador desde los once pasos frente a Juárez, Uriel Antuna quien era de los cobradores oficiales de Cruz Azul los torneos anteriores aclaró la razón por la que no cobró la pena máxima el pasado fin de semana.

“Bueno de alzar la mano claro, al final de cuentas a veces uno quiere meter su gol, pero tenemos que verlo también por el equipo, no nada más por uno mismo, en el momento que a mí me hacen el penal yo le doy el balón a Sepúlveda, hemos estado entrenando en la semana, él quería meter gol, venía jugado bien, entonces se lo di a él, ahora en la semana me lo pidió Rodo, entonces no hay ningún problema, yo no tengo ningún tema, no quiero causar algún disgusto con ninguno de mis compañeros por tirar algún penal o meter a lo mejor un gol, jugamos once no solamente uno, entonces creo que es algo muy importante y eso nota la unión del equipo y la fortaleza”, mencionó Uriel Antuna en conferencia de prensa.

Uriel Antuna envió mensaje a la afición del Cruz Azul

El Cruz Azul inició con el pie izquierdo el Clausura 2024, dos partidos sin marcar gol y con apenas un punto en el fondo de la tabla, la afición celeste se ha mostrado molesta tras las fallas evidentes del equipo frente al arco, por lo que Uriel Antuna pide calma y confianza tanto en el plantel como a la tribuna que pronto caerán los goles y los resultados.

“Hay que tener paciencia, al final de cuentas van integrándose muchos de los compañeros, hay que acloparse, tener la tranquilidad y confianza porque al final de cuentas Sepúlveda ha metido goles, el “Toro” también ha metido goles, yo algunos goles también, al final es un trabajo en conjunto, no nada más juega uno sino somos once más los que entran”, mencionó Antuna en conferencia de prensa.

