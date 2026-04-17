LAFC festejó eliminar a Cruz Azul de Concachampions comiendo tacos

En las últimas horas, se ha difundido en las redes sociales que el conjunto del LAFC terminó festejando su avance a las Semifinales de la Concachampions 2026 comiendo tacos luego de eliminar a Cruz Azul.

En las redes sociales se difundieron los videos de los fubtolistas cominedo tacos de Sirloin afuera de las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc. Todos los jugadores del LAFC aparecen probando los tacos y disfrutando del sabor que tienen.

¡LE ENTRARON AL TACO! Después de su victoria ante Cruz Azul, los jugadores del LA FC fueron a celebrar con unos tacos 🙌🏻 Heung-Min Son quedó encantado con la gastronomía mexicana pic.twitter.com/CTbx2iSwyi — TVC Deportes (@TVCDeportes) April 17, 2026

Parece que fue algo que tenía planeado el equipo para que los futbolistas pudieran comer algo tipico de México como los tacos y tener un momento de disfrute tras un encuentro demandante.

Así avanzó LAFC de Cuartos de Final de Concachampions

El conjunto del LAFC logró eliminar a Cruz Azul de Cuartos de Final de Concachampions al tener una ventaja clave en el juego de ida al ganar 3-0. Para la vuelta, lograron empatar 1-1 en un juego en el que dominó la Máquina pero no logró imponer su dominió en el marcador al no lograr ser efectivo de cara al arco.

En el juego de vuelta, Gabriel Fernández inició con la ilusión celeste con un gol desde la vía del penalti al minuto 18 del primer tiempo, la escuadra de La Máquina se fue al descanso con la ventaja en el marcador, pero eb el segundo tiempo le faltó efectividad al equipo y Hugo Lloris fue factor tapando varios disparos de los locales.

Durante el tiempo agregado a los 90 minutos de juego, Gonzalo Piovi se fue expulsado. Al 90' el cuadro de California puso el empate 1-1 por conducto de Denis Bouanga con un penalti que no pudo detener Kevin Mier.