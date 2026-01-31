logo deportes horizontal
¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

¡Entre lagrimas! Así reaccionó la afición del América a la posible salida de Álvaro Fidalgo en el Clausura 2026 “Gracias maguito”

La afición del América ha explotado en redes sociales pues asegura que Álvaro Fidalgo estaría cerca de salir del equipo en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Álvaro Fidalgo
Álvaro Fidalgo puede ser opción para la Selección Mexicana en 2026|@alvarofidalgo
Liga MX

Escrito por:  Iván Vilchis

Este sábado 31 de enero del 2026, la afición del América explotó en redes sociales previo al inicio del juego ante Necaxa pues empezó a correr el rumor de que Álvaro Fidalgo dejaría al equipo luego de no entrar en la convocatoria del encuentro.

Al no estar Fidalgo convocado, las alarmas se encendieron pues el mediocampista es pieza clave en el equipo y no se ha dado a conocer que sufra de alguna lesión o molestia por la cual no haya sido convocado. Es por eso que los aficionados comenzaron a despedirse del español.

Así reaccionó la afición del América

Con la posibilidad que Alvaro Fidalgo salga del equipo, empezaron a poner fotos y videos despidiendose del mediocampista. Algunos, compartieron videos viral en los que intentan mostrar su tristeza, dolor y que su salida les causa llanto.

El motivo por el Álvaro Fidalgo saldría del América

Por el momento, ni el club ni el jugador han dado a conocer que vaya a salir del equipo en el Clausura 2026, por lo que sigue siendo parte del plantel.

Aunque, su salida podría darse pues aún quedan varios días de mercado de fichajes y el propio futbolista ha dado ha conocer que uno de sus objetivos en su carrera es poder regresar al futbol europeo.

Un objetivo que ha intentado alcanzar en diferentes torneos y que podría buscar concretar antes de que termine el mercado de fichajes de invierno.

