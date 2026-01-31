¡Entre lagrimas! Así reaccionó la afición del América a la posible salida de Álvaro Fidalgo en el Clausura 2026 “Gracias maguito”

Este sábado 31 de enero del 2026, la afición del América explotó en redes sociales previo al inicio del juego ante Necaxa pues empezó a correr el rumor de que Álvaro Fidalgo dejaría al equipo luego de no entrar en la convocatoria del encuentro.

Al no estar Fidalgo convocado, las alarmas se encendieron pues el mediocampista es pieza clave en el equipo y no se ha dado a conocer que sufra de alguna lesión o molestia por la cual no haya sido convocado. Es por eso que los aficionados comenzaron a despedirse del español.

Así reaccionó la afición del América

Con la posibilidad que Alvaro Fidalgo salga del equipo, empezaron a poner fotos y videos despidiendose del mediocampista. Algunos, compartieron videos viral en los que intentan mostrar su tristeza, dolor y que su salida les causa llanto.

Confirmado, se va alvaro fidalgo del @ClubAmerica 🦅 Gracias maguito 🧙‍♂️ pic.twitter.com/3rmcZhbe6s — Ante (@HazFabio) January 31, 2026

Se nos va Álvaro Fidalgo.

Gracias por todo, "Maguito". pic.twitter.com/NJVpjRD4dR — Fuck Joe (@JoeDemencial) January 31, 2026

Gracias por todo Álvaro Fidalgo, gracias por amar al América como lo hiciste, gracias por hacernos tan felices, eres una leyenda de este club y te vamos a querer toda la vida. Éxito en lo que venga, ahí estaremos. 🥹💛 pic.twitter.com/lGBT3f7khG — Roberto Haz (@tudimebeto) January 31, 2026

Raphael Veiga acaba de llegar pero Álvaro Fidalgo se va del América, quiero llorar💔 https://t.co/NyiUJH9d89 — Roberto Haz (@tudimebeto) January 31, 2026

Fichamos a Raphael Veiga, pero se nos va Álvaro Fidalgo… https://t.co/nhk3vjQdlY — MickyCor_21 (@Micky_Cortez21) January 31, 2026

Se nos va ir Álvaro Fidalgo del Club América. El americanismo ahora mismo: 😩😩😩 pic.twitter.com/CsQY3t2fR4 — ING. TRICAMPEÓN. ⚽💛🦅 (@CremaMedina1929) January 31, 2026

Yo recordando los 5 años hermosos que nos regaló Álvaro Fidalgo en el América, gracias por todo Maguito💔 pic.twitter.com/1V6VLy3HXf — Roberto Haz (@tudimebeto) January 31, 2026

NO ALVARO FIDALGO 💔💔💔💔 pic.twitter.com/HBvhL3EPZ5 — Julio César 🦅 (@Julio24v) January 31, 2026

Álvaro Fidalgo se va del Club América! -YO pic.twitter.com/6q0iwygTgU — JARDINISMO (@Praman_87) January 31, 2026

El motivo por el Álvaro Fidalgo saldría del América

Por el momento, ni el club ni el jugador han dado a conocer que vaya a salir del equipo en el Clausura 2026, por lo que sigue siendo parte del plantel.

Aunque, su salida podría darse pues aún quedan varios días de mercado de fichajes y el propio futbolista ha dado ha conocer que uno de sus objetivos en su carrera es poder regresar al futbol europeo.

Un objetivo que ha intentado alcanzar en diferentes torneos y que podría buscar concretar antes de que termine el mercado de fichajes de invierno.