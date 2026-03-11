¡Noches trágicas! Las increíbles derrotas de Rayados en Concachampions

La derrota que sufrieron los Rayados ante Cruz Azul en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, se suma a una reciente lista de descalabros increíbles que ha tenido el conjunto regiomontano en la competición.

Esto luego de que el Monterrey estuviera con ventaja ante La Máquina, hasta que el guardameta Santiago Mele cometió un absurdo error que provocó su expulsión y un penalti en contra con el que se igualó el marcador.

Además al ya no tener cambios disponibles, se debió poner en la portería el defensa Stefan Medina, quien no pudo evitar los goles que anotaron Gonzalo Piovi y Nicolás Ibáñez, para la victoria cementera por marcador de 3-2 en este duelo que se disputó en la cancha del Estadio BBVA.

Esto hizo recordar a la afición de 'La Pandilla' otra noche trágica que padecieron en la Concachampions del 2024, cuando en la semifinal de vuelta contra el Columbus Crew se habían adelantado e igualado el marcador global, pero una grave falla del portero Esteban Andrada permitió un tanto para la visita.

Posteriormente el conjunto estadounidense terminó marcando dos anotaciones más para una victoria 3-1 y un global de 5-2 que les dio el pase a la final en la que enfrentaron a los Tuzos del Pachuca.

Otro doloroso descalabro de los Rayados se dio en la edición de la Concacaf Champions Cup 2025, en la que en la vuelta de los octavos de final ante Vancouver Whitecaps tuvieron que jugar como locales en el Estadio TSM de Torreón debido a un concierto de Shakira en Monterrey.

La tragedia se consumó con un empate 2-2 que derivó en un 3-3 en el marcador global, pero con el criterio de desempate en favor del club de la MLS por los goles de visitante, lo que provocó la eliminación del equipo que en ese entonces era comandado por el defensa Sergio Ramos.

Ahora el conjunto albiazul tendrá que tratar de evitar quedarse nuevamente fuera de la Concachampions cuando la próxima semana visiten al Cruz Azul para la vuelta de la eliminatoria.