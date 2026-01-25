Las palabras del DT del Palmeiras sobre la posible llegada de Veiga al América

Diversos medios de comunicación en México sostienen que el América y el Palmeiras ya llegaron a un acuerdo para que el mediocampista ofensivo brasileño, Raphael Veiga, se convierta en nuevo refuerzo de las águilas. La realidad, sin embargo, es que todavía no está cerrado y no son detalles los que separan al jugador de la Ciudad de México.

Después de imponerse 3-1 al São Paulo, el director técnico del Palmeiras, Abel Ferreira, fue cuestionado sobre la posible salida del elemento citado y su respuesta inicial hizo referencia a otro futbolista que dejó la institución recientemente. "Nosotros también contábamos con Everton y Everton tomó otra decisión. Es algo que está más bajo la responsabilidad de la presidenta (Leila Pereira), de Barros y del propio Veiga. Ahora bien, hay otras cuestiones que me rebasan y no tengo mucho más que decir", dijo.

Ante la insistencia, el estratega del 'verdao' dejó claro que el media punta de 30 años de edad forma parte de los planes que él ha trazado con el club, independientemente de lo que el futuro le depare.

“Es difícil hablar de él ahora porque es nuestro jugador, pero claro que cuento con Veiga, no hay forma de decir que no cuento con un jugador de esta dimensión. Es un ídolo del club, no sé qué es lo que va a pasar, pero si hiciste una pregunta, sí, yo cuento con Veiga”, expuso.

Cuándo se le preguntó acerca de lo que Veiga representa para el grupo que él comanda y del que ha sido líder desde hace varios años, el timonel brasileño compartió una percepción que exhibe la buena valoración que hay por dicho personaje en las entrañas de la entidad y desde el cuerpo técnico.

"Siento una gran admiración, respeto, cariño y también una enorme gratitud hacia él. Porque la verdad es que juntos ya hemos pasado momentos difíciles aquí dentro… pero también grandes glorias, títulos, (fue nombrado) mejor jugador del campeonato. Incluso llegó a ser convocado a la selección", concluyó.