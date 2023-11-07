La Lazio conquistó a un Feyenoord que nunca pudo acertar a portería, por lo que con un gol solitario de Ciro Inmobile, los italianos se llevaron el triunfo en casa.

Partido intenso, con un gol solamente, la Lazio respira y aún tiene oportunidad de seguir en la disputa por los primeros lugares del Grupo E.

Con este resultado las posiciones se mueven y hay un nuevo líder en el grupo: el Atlético de Madrid tras vencer al Celtic, mientras que la Lazio subió una posición con siete puntos y el Feyenoord se quedó con 6 en el tercer lugar. El Celtic suma un punto y ya quedó eliminado matemáticamente.

Santiago Giménez jugó los 90 minutos, tuvo un remate con la cabeza que se fue desviado por muy poco, ya son tres juegos sin poder marcar para el mexicano.

¡Final del partido!

¡Final del primer tiempo!

Min45+1: ¡GOOOOOOOOL! Ciro Immobile (Lazio) marca tras recibir un pase dentro del área y conectar un disparo raso perfecto que entra junto al poste izquierdo.

¡ARRANCA EL PARTIDO!

Alineaciones

Feyenoord: Justin Bijlow; Bart Nieuwkoop, Lutsharel Geertruida, David Hancko, Quilindschy Hartman; Quinten Timber, Ramiz Zerrouki, Mats Wieffer, Calvin Stengs, Igor Paixao y Santiago Giménez.

Lazio: Ivan Provedel; Manuel Lazzari, Patric, Alesino Romagnoli, Elseid Hysaj; Daichi Kamada, Matías Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Mattia Zacangi y Ciro Immobile.

Estadísticas

La Lazio ha ganado solo uno de sus cinco enfrentamientos en Europa con el Feyenoord (1E y 3D), la única vez fue en en la temporada de la UEFA Europa League del año pasado.

Desde que venciera 2-1 a la Lazio en febrero del 2000 y 0-1 al Inter en abril 2002, el Feyenoord no ha ganado en sus últimos cinco partidos fuera de casa ante equipos italianos entre todas las competiciones . De hecho, perdió en sus últimas dos visitas a Roma.

El Feyenoord buscará seguir sumando puntos y seguir en la primera posición de su grupo y llegar a las 9 unidades, mientras que la Lazio tiene la obligación de ganar para no estancarse en el tercer lugar con 4 tantos.

Los italianos vienen de perder en su último partido en la Serie A frente al Bolonga con un marcador de 1-0, mientras que en Champions perdió ante el Feyenoord con un doblete De Santiago Giménez, quien se convirtió, junto a Edson Álvarez en los únicos jugadores mexicanos en anotar un doblete en su debut en la Liga de Campeones.

Por otro lado los de Países Bajos, vencieron al RKW Waalaijk 1-2 y suman tres victorias de sus últimos cuatro partidos, solo perdieron frente al Twente en juego correspondiente a la Eredivisie.

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