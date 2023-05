Leo Suárez revela postura del América para la última jornada

Aun si no consigue un triunfo sobre los Bravos de Juárez, el América clasificará a la liguilla de manera directa. La combinación para que las águilas caigan al quinto puesto –y tengan que disputar el repechaje- es casi fantasiosa por la diferencia de goles; sin embargo, en Coapa, no contemplan un escenario que no sea la victoria en la frontera, de acuerdo con Leo Suárez, jugador del conjunto azulcrema.

Yo creo que en este club no se permite bajar el ritmo nunca, sea el partido que sea. Al ser el último, vamos a ir a ganar, a dar lo mejor de nosotros y tratar de traer los tres puntos para terminar lo más arriba posible de cara a la Liguilla. Lo mejor para un jugador es siempre dar el 100 porque esto te ayuda en lo físico. Nuestra postura es ir a ganar

, dijo en conferencia. Suárez está viviendo una segunda etapa con el América, tras haber ido a préstamo algún tiempo a Santos Laguna.

Te puede interesar: América planea limpia total en la delantera para el próximo torneo

El mensaje de Richard Núñez al “Cabecita” Rodríguez tras jugar en Cruz Azul y luego en América

En América siempre se exige el título

El volante argentino dejó ver, además, que conoce la única ambición aceptada en el seno de la institución.

“En América, siempre se exige el título por ser el más grande, siempre tiene que pelear cosas. Irme un año me sirvió para darme cuenta la dimensión que tiene América, lo grande que es. Disfruto mucho volver a estar en este club y estoy muy feliz”, expuso.

Con respecto al potencial título de goleo de Henry Martín, quien podría asegurar Leo explicó cómo apoya el grupo la aspiración del centro delantero emplumado.

“La verdad es que eso desde el principio de torneo todo los que jugamos atrás de Henry sabemos la capacidad de gol que tiene y todos tratamos de hacer lo mejor para ayudarlo a que haga goles. Ojalá se le dé este torneo porque se lo merece muchísimo”, comentó.

Leo Suárez compartió las impresiones que tiene del estratega del equipo, Fernando Ortíz, quien lo ha alternado en el puesto de mediocampista por derecha junto a Alejandro Zendejas.

“Conoce bien el club, nosotros entendemos muy bien el estilo de juego que quiere, también nos hace sentir muy importantes a todos y la verdad es que, personalmente, estoy muy agradecido por la confianza que tuvo en mí. Creo que todos mis compañeros están en la misma posición, disfrutamos mucho de jugar como quiere él”, finalizó. Las Águilas buscarán cerrar el torneo con el pase directo a la liguilla, entre los mejores cuatro.

Te puede interesar: Las tres bajas del América para enfrentar a Juárez