León vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 1 de agosto por la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

León vs Pachuca

¿Dónde se jugará el León vs Pachuca, de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?

El compromiso entre León y Pachuca, que es parte de la cartelera de la Jornada 3 del Apertura 2026, se disputará este sábado 1 de julio a las 7:06 p.m. en el Estadio Nou Camp, la casa de los Esmeraldas en el estado de Guanajuato.

¿Quién es el árbitro para el León vs Pachuca, de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?

León y Pachuca se verán las caras en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en el marco de la Jornada 3 y el hombre encargado de impartir justicia será Fernando Hernández Gómez. El juez central será acompañado de los árbitros asistentes Sandra Elizabeth Ramírez Alemán y Jesús Lorenzo Soto Dávila. Las funciones del cuarto árbitro corresponderán a Karen Hernández Andrade.