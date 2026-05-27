A lo Diego Maradona: el entrenamiento viral de Gilberto Mora en México

El calentamiento de Diego Armando Maradona al ritmo de "Live is Life" es catalogado, casi de forma unánime, como la entrada en calor más famosa e icónica en la historia del futbol. Ahora, 40 años después de que ese futbolista se consagrara campeón de la Copa Mundial de la FIFA™ justamente en México, Gilberto Mora replicó lo mismo y los fanáticos se ilusionan.

La Selección Mexicana se rinde a los pies de Gilberto Mora

El crack de los Xolos de Tijuana comenzó a hacer cascaritas en el entrenamiento de la Selección Mexicana a falta de pocas semanas para que comience la Copa del Mundo, donde México ya conoce a los jugadores más peligrosos de Sudáfrica, el rival en el partido inaugural. En las redes sociales, la FMF celebró el talento de Gil Mora, el joven de solo 17 años.

La historia del famoso calentamiento de Diego Maradona con Live is Life

El entrenamiento de “Pelusa” ocurrió el miércoles 19 de abril de 1989 en el Estadio Olímpico de Múnich, Alemania. Se trataba de la semifinal de vuelta de la Copa de la UEFA (hoy Europa League) entre el Bayern Múnich y el Napoli. Los italianos llegaban a Alemania con una ventaja de 2-0 conseguida en la ida y había una tensión tremenda (aunque terminó 2-2).

TE PUEDE INTERESAR:



El Bayern de Jupp Heynckes era un gigante europeo, pero a Diego parecía no importarle la presión. ¿Qué pasó exactamente en la cancha? Mientras los jugadores del Bayern Múnich realizaban ejercicios precompetitivos sumamente rígidos, alemanes y disciplinados en su lado del campo, en los altavoces del estadio comenzó a sonar “Live is Life”.

|MEXSPORT

Las dominadas de Diego Maradona para toda la historia

Con la música de ese éxito lanzado en 1984 por la banda de pop-rock austriaca Opus, las cámaras de televisión captaron el show de Maradona. Vestido con un pants azul de entrenamiento del Napoli y, un detalle crucial, con las agujetas de sus botines de la marca del felino completamente desatadas, Diego empezó a bailar.

Al ritmo de los aplausos y la batería de la canción, comenzó a hacer dominadas perfectas utilizando los pies, los muslos, los hombros y la cabeza. Incluso en los momentos en que la música subía de intensidad, Maradona aplaudía al ritmo, tiraba besos a la tribuna, se balanceaba y caminaba con la pelota "dormida" en la frente. Así, Diego transformó el calentamiento en danza.