Las 4 ausencias del América para enfrentar al Pachuca

El conjunto de Las Águilas se encuentra en lo más alto de la tabla general, tras haber ganado sus tres Clásicos correspondientes, el club americanista necesitará seguir sumando victorias para mantenerse en la cima.

Este martes 3 de octubre, recibirá a un Pachuca que vive momentos bajos en la cancha del Estadio Azteca, en punto de las 21:00 horas, tiempo de la Cuidad de México, correspondiente a la Jornada 11, del Torneo Apertura 2023

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Desafortunadamente, no todo son buenas noticias para los de Coapa, para su mala suerte, la plantilla contará con un total de cuatro ausencias de cara al compromiso de mitad de semana, ante Los Tuzos.

La baja más sensible que podría afectar al cuadro dirigido por el técnico André Jardine, es la de Diego Valdés, el estado de salud del atacante chileno indica a no poder reaparecer esta noche.

Desde la lesión que el numero '10' sufrió frente al Toluca, seguirá sin tener actividad, esto debido a que el estratega brasileño habría decidido no arriesgar la integridad del sudamericano.

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Otro elemento que parece no tendrá minutos contra la escuadra comandada por Guillermo Almada, es Israel Reyes, después de sufrir un desgarre en el Clásico Joven hace varias semanas. El defensor mexicano estaría descartado para este enfrentamiento, aunque contaría con posibilidades de retornar este viernes en Mazatlán.

Asimismo, Néstor Araujo fue operado con éxito de su rotura de ligamentos que tuvo que requerir una intervención quirúrgica, el defensa azteca no volverá a jugar en lo que resta del 2023 y se espera que su vuelta tarde, al menos cinco meses.

Por último, Miguel Layún es la otra pieza que faltará en la convocatoria del plantel azulcrema, un daño muscular sería la razón por la cual el lateral de 35 años se perderá un par de semanas, se pronostica que regrese cuando finalice la pausa por la Fecha FIFA.

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