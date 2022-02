La leyenda de José Gironés | El Dictado

Una de las leyendas del boxeo, José Gironés, tuvo una vida silenciosa tras la guerra; huyó a México, en donde murió sin que nadie supiera de él.

Hace 87 años se disputaba por primera vez en España una pelea de título mundial.

José Gironés, José Juan Gironés, se atrevió a desafiar al estadounidense y campeón Freddie Miller. Fue en Barcelona el campeón pluma uno de los grandes zurdos de la historia y se deshizo de su retador a los 2:17 del primer round.

A pesar del resultado que refiere una masacre, Gironés no era poca cosa. Tuvo una larga y buena carrera de 109 peleas de las que ganó 97. Empató con Panamá Al Brown y no me importa cuáles hayan sido las circunstancias. Para empatar con Al Brown había que ser mucha pieza.

Nunca volvió a subirse a un ring José Gironés. Pronto llegó la guerra y se alineaó con los republicanos. Trabajaba en la policía y fue acusado de torturador, lo que probadamente no era cierto.

Huyó a Francia primero y luego a México, en donde permaneció para siempre. Trabajó silenciosamente en una fábrica en donde nadie supo nada de él hasta su muerte.