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Final ida Liga MX
Pachuca sacó mínima ventaja en la final de ida del futbol mexicano
JAVIER RAMIREZ/MEXPSORT | El ‘Conejo’ Pérez en una final más en su carrera
ANTONIO GARCIA/MEXPSORT | Jara y su clásico festejo del caballito
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Jonathan Orozco nuevamente fue factor en la final
CARLOS NEGROE/MEXSPORT | Dorlan Pabón esta vez lució apagado en el ataque de Rayados
ANTONIO GARCIA/MEXPSORT | Ante la polémica, el árbitro señala que el balón le pegó en el pecho a Juárez
CARLOS NEGROE/MEXSPORT | Murillo terminó lesionado por culpa de la lluvia
CARLOS NEGROE/MEXSPORT | Funes Mori también tuvo una discreta actuación
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Jara y su espectacular remate de cabeza
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Pachuca festejó en casa pero todavía falta la vuelta
JAVIER RAMIREZ/MEXPSORT | El ‘Conejo’ Pérez en una final más en su carrera
ANTONIO GARCIA/MEXPSORT | Jara y su clásico festejo del caballito
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Jonathan Orozco nuevamente fue factor en la final
CARLOS NEGROE/MEXSPORT | Dorlan Pabón esta vez lució apagado en el ataque de Rayados
ANTONIO GARCIA/MEXPSORT | Ante la polémica, el árbitro señala que el balón le pegó en el pecho a Juárez
CARLOS NEGROE/MEXSPORT | Murillo terminó lesionado por culpa de la lluvia
CARLOS NEGROE/MEXSPORT | Funes Mori también tuvo una discreta actuación
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Jara y su espectacular remate de cabeza
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Pachuca festejó en casa pero todavía falta la vuelta