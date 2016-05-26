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Final ida Liga MX

Pachuca sacó mínima ventaja en la final de ida del futbol mexicano

Por: Carlos Gorozpe

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JAVIER RAMIREZ/MEXPSORT | El ‘Conejo’ Pérez en una final más en su carrera

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ANTONIO GARCIA/MEXPSORT | Jara y su clásico festejo del caballito

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Jonathan Orozco nuevamente fue factor en la final

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CARLOS NEGROE/MEXSPORT | Dorlan Pabón esta vez lució apagado en el ataque de Rayados

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ANTONIO GARCIA/MEXPSORT | Ante la polémica, el árbitro señala que el balón le pegó en el pecho a Juárez

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CARLOS NEGROE/MEXSPORT | Murillo terminó lesionado por culpa de la lluvia

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CARLOS NEGROE/MEXSPORT | Funes Mori también tuvo una discreta actuación

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Jara y su espectacular remate de cabeza

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Pachuca festejó en casa pero todavía falta la vuelta

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JAVIER RAMIREZ/MEXPSORT | El ‘Conejo’ Pérez en una final más en su carrera

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ANTONIO GARCIA/MEXPSORT | Jara y su clásico festejo del caballito

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Jonathan Orozco nuevamente fue factor en la final

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CARLOS NEGROE/MEXSPORT | Dorlan Pabón esta vez lució apagado en el ataque de Rayados

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ANTONIO GARCIA/MEXPSORT | Ante la polémica, el árbitro señala que el balón le pegó en el pecho a Juárez

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Jara y su espectacular remate de cabeza

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