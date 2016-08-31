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Galería | Fichajes más caros de Chivas en la era Vergara

Con la llegada de Alan Pulido a Chivas, hacemos un repaso de los fichajes más costosos en la era Jorge Vergara.

Por: Erick Calderon

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Carlos Peña | 8 millones de dólares

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Orbelín Pineda | 6 millones de dólares

KAL|0_wgt98ovo

Isaac Brizuela | 6 millones de dólares

KAL|0_rvr5dvne

Aldo De Nigris | 5 millones de dólares

KAL|0_y36bba97

Ángel Reyna | 4 millones de dólares

KAL|0_0o75hwb5

Rafael Márquez Lugo | 3.5 millones de dólares

KAL|0_322hovei

Luis Pérez | 3 millones de dólares

KAL|0_i3i0qmy4

Carlos Salcedo | 3 millones de dólares

KAL|0_s8ojx0j8

Oswaldo Alanís | 2 millones de dólares

KAL|0_kv09mda8

Alan Pulido | 16 millones de dólares

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KAL|0_29j1c7l0

Carlos Peña | 8 millones de dólares

KAL|0_xtr1wh3p

Orbelín Pineda | 6 millones de dólares

KAL|0_wgt98ovo

Isaac Brizuela | 6 millones de dólares

KAL|0_rvr5dvne

Aldo De Nigris | 5 millones de dólares

KAL|0_y36bba97

Ángel Reyna | 4 millones de dólares

KAL|0_0o75hwb5

Rafael Márquez Lugo | 3.5 millones de dólares

KAL|0_322hovei

Luis Pérez | 3 millones de dólares

KAL|0_i3i0qmy4

Carlos Salcedo | 3 millones de dólares

KAL|0_s8ojx0j8

Oswaldo Alanís | 2 millones de dólares

KAL|0_kv09mda8

Alan Pulido | 16 millones de dólares

KAL|0_29j1c7l0
KAL|0_xtr1wh3p
KAL|0_wgt98ovo
KAL|0_rvr5dvne
KAL|0_y36bba97
KAL|0_0o75hwb5
KAL|0_322hovei
KAL|0_i3i0qmy4
KAL|0_s8ojx0j8
KAL|0_kv09mda8

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