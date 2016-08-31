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Galería | Fichajes más caros de Chivas en la era Vergara
Con la llegada de Alan Pulido a Chivas, hacemos un repaso de los fichajes más costosos en la era Jorge Vergara.
Carlos Peña | 8 millones de dólares
Orbelín Pineda | 6 millones de dólares
Isaac Brizuela | 6 millones de dólares
Aldo De Nigris | 5 millones de dólares
Ángel Reyna | 4 millones de dólares
Rafael Márquez Lugo | 3.5 millones de dólares
Luis Pérez | 3 millones de dólares
Carlos Salcedo | 3 millones de dólares
Oswaldo Alanís | 2 millones de dólares
Alan Pulido | 16 millones de dólares
Carlos Peña | 8 millones de dólares
Orbelín Pineda | 6 millones de dólares
Isaac Brizuela | 6 millones de dólares
Aldo De Nigris | 5 millones de dólares
Ángel Reyna | 4 millones de dólares
Rafael Márquez Lugo | 3.5 millones de dólares
Luis Pérez | 3 millones de dólares
Carlos Salcedo | 3 millones de dólares
Oswaldo Alanís | 2 millones de dólares
Alan Pulido | 16 millones de dólares