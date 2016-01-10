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Galería: Jornada 1

Las mejores fotos de la jornada inaugural de la Liga MX, Clausura 2016

Por: Carlos Gorozpe

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Atlas arrancó el Clausura 2016 con el pie derecho

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EMILIANO/MEXSPORT | La frontera tuvo empate para inaugurar el 2016

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DAVID LEAH/MEXSPORT | Puebla sorprendió al América y le sacó un punto del Azteca

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Funes Mori le dio el primer triunfo del año a Rayados

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ANTONIO GARCIA/MEXSPORT | León no tuvo piedad con Santos en la primer jornada

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JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Guerrón jugó poco pero ya debutó con La Máquina en el Clausura 2016

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NOE GARCIA SANCHEZ/MEXSPORT | Silvio Romero con un golazo le dio el triunfo a Chiapas

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ADRIAN MACIAS/MEXSPORT | Toluca le abolló la corona al campeón con un triunfo agónico

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SAUL MOLINA/MEXSPORT | Omar Bravo sigue haciendo goles con las Chivas

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Atlas arrancó el Clausura 2016 con el pie derecho

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EMILIANO/MEXSPORT | La frontera tuvo empate para inaugurar el 2016

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SAUL MOLINA/MEXSPORT | Omar Bravo sigue haciendo goles con las Chivas

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