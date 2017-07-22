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Galería | Jornada 1, Apertura 2017
Inició un nuevo torneo en el balompié azteca. Checa las mejores imágenes de la jornada 1.
Monarcas y Rayados igualaron sin goles
Rayados tuvo las oportunidades más claras para hacerse presente en el marcador
La Máquina consiguió de visitante su primer triunfo de la temporada.
Con dos goles de Edgar Méndez, Cruz Azul derrotó a Xolos
El equipo ‘Benjamín’ logró su primer punto en su historia en el máximo circuito
Santos Laguna vino de atrás en dos ocasiones para llevarse un punto de visitante
Las Águilas cayeron en casa en el regreso de Miguel Herrera al estadio Azteca
Con gol de Camilo Sanvezzo, Gallos Blancos derrotó 1-0 a América.
Monarcas y Rayados igualaron sin goles
Rayados tuvo las oportunidades más claras para hacerse presente en el marcador
La Máquina consiguió de visitante su primer triunfo de la temporada.
Con dos goles de Edgar Méndez, Cruz Azul derrotó a Xolos
El equipo ‘Benjamín’ logró su primer punto en su historia en el máximo circuito
Santos Laguna vino de atrás en dos ocasiones para llevarse un punto de visitante
Las Águilas cayeron en casa en el regreso de Miguel Herrera al estadio Azteca
Con gol de Camilo Sanvezzo, Gallos Blancos derrotó 1-0 a América.