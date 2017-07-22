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Galería | Jornada 1, Apertura 2017

Inició un nuevo torneo en el balompié azteca. Checa las mejores imágenes de la jornada 1.

Por: Azteca Deportes

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Monarcas y Rayados igualaron sin goles

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Rayados tuvo las oportunidades más claras para hacerse presente en el marcador

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La Máquina consiguió de visitante su primer triunfo de la temporada.

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Con dos goles de Edgar Méndez, Cruz Azul derrotó a Xolos

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El equipo ‘Benjamín’ logró su primer punto en su historia en el máximo circuito

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Santos Laguna vino de atrás en dos ocasiones para llevarse un punto de visitante

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Las Águilas cayeron en casa en el regreso de Miguel Herrera al estadio Azteca

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Con gol de Camilo Sanvezzo, Gallos Blancos derrotó 1-0 a América.

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Monarcas y Rayados igualaron sin goles

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Rayados tuvo las oportunidades más claras para hacerse presente en el marcador

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La Máquina consiguió de visitante su primer triunfo de la temporada.

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Con dos goles de Edgar Méndez, Cruz Azul derrotó a Xolos

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El equipo ‘Benjamín’ logró su primer punto en su historia en el máximo circuito

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Santos Laguna vino de atrás en dos ocasiones para llevarse un punto de visitante

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Las Águilas cayeron en casa en el regreso de Miguel Herrera al estadio Azteca

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Con gol de Camilo Sanvezzo, Gallos Blancos derrotó 1-0 a América.

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