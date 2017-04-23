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Galería | Jornada 15 de la Liga MX

Cruz Azul consigue victoria ante Chivas. Aquí las mejores fotos de la Jornada 15

Por: Azteca Deportes

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Monarcas sufre descalabro peligroso en Aguascalientes

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Pumas en caída libre

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Veracruz anhela la salvación

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Nico Castillo salió expulsado dejando a Pumas con 9

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Monarcas ya es último de la tabla porcentual

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‘Tuca’ Ferretti perdió el Clásico Regio

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Rayados vencieron 1-0 a Tigres y se enfilan a la Liguilla

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Atlas se impuso 1-0 a Pachuca con gol de Matías Alustiza

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El Estadio Jalisco después del partido. Atlas cerca de avanzar a la Liguilla

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Jémez furioso en el banquillo durante el partido ante Chivas

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Alanís anotó un golazo de tiro libre

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Monarcas sufre descalabro peligroso en Aguascalientes

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Pumas en caída libre

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Veracruz anhela la salvación

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Nico Castillo salió expulsado dejando a Pumas con 9

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Monarcas ya es último de la tabla porcentual

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Jémez furioso en el banquillo durante el partido ante Chivas

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Alanís anotó un golazo de tiro libre

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