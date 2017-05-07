  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Galería | Jornada 17, Clausura 2017

Mira los mejores momentos de la última jornada de la temporada regular

Por: Azteca Deportes

KAL|1_548oy5la

Querétaro vs Tigres

KAL|1_ql9ggqas

Querétaro vs Tigres

KAL|1_uxv5m1p8

León vs Cruz Azul

KAL|1_f1bn4y8a

León vs Cruz Azul

KAL|1_ky40arwu

Necaxa vs Chivas

KAL|1_jqx2hu5y

Necaxa vs Chivas

KAL|1_2oh84eyu

Rayados vs Monarcas

KAL|1_0uiq4ept

Rayados vs Monarcas

KAL|1_kq8bhu84

Pumas vs Puebla

KAL|1_ptz0ofiz

Pumas vs Puebla

KAL|1_zch3fe09

Atlas vs Chiapas

KAL|1_2bz36836

Atlas vs Chiapas

KAL|1_d4yaxkl5

Xolos vs Veracruz

KAL|1_5s8boqgf

Xolos vs Veracruz

KAL|1_vscnylmg

América vs Pachuca

KAL|1_88jzvt6z

América vs Pachuca

KAL|1_fxusar9k

Santos Laguna vs Toluca

KAL|1_u9jl44mc

Santos Laguna vs Toluca

/
KAL|1_548oy5la

Querétaro vs Tigres

KAL|1_ql9ggqas

Querétaro vs Tigres

KAL|1_uxv5m1p8

León vs Cruz Azul

KAL|1_f1bn4y8a

León vs Cruz Azul

KAL|1_ky40arwu

Necaxa vs Chivas

KAL|1_jqx2hu5y

Necaxa vs Chivas

KAL|1_2oh84eyu

Rayados vs Monarcas

KAL|1_0uiq4ept

Rayados vs Monarcas

KAL|1_kq8bhu84

Pumas vs Puebla

KAL|1_ptz0ofiz

Pumas vs Puebla

KAL|1_zch3fe09

Atlas vs Chiapas

KAL|1_2bz36836

Atlas vs Chiapas

KAL|1_d4yaxkl5

Xolos vs Veracruz

KAL|1_5s8boqgf

Xolos vs Veracruz

KAL|1_vscnylmg

América vs Pachuca

KAL|1_88jzvt6z

América vs Pachuca

KAL|1_fxusar9k

Santos Laguna vs Toluca

KAL|1_u9jl44mc

Santos Laguna vs Toluca

KAL|1_548oy5la
KAL|1_ql9ggqas
KAL|1_uxv5m1p8
KAL|1_f1bn4y8a
KAL|1_ky40arwu
KAL|1_jqx2hu5y
KAL|1_2oh84eyu
KAL|1_0uiq4ept
KAL|1_kq8bhu84
KAL|1_ptz0ofiz
KAL|1_zch3fe09
KAL|1_2bz36836
KAL|1_d4yaxkl5
KAL|1_5s8boqgf
KAL|1_vscnylmg
KAL|1_88jzvt6z
KAL|1_fxusar9k
KAL|1_u9jl44mc

Te Recomendamos