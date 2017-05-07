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Galería | Jornada 17, Clausura 2017
Mira los mejores momentos de la última jornada de la temporada regular
Querétaro vs Tigres
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León vs Cruz Azul
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Necaxa vs Chivas
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