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Fútbol

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Galería: Jornada 2

Imperdibles las imágenes más sobresalientes de la segunda fecha en el futbol mexicano

Por: Amaury Rodríguez

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Aquino y Gignac lograron darle el triunfo a Tigres sobre Monarcas

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Rentería marcó el único tanto del partido frente a Chiapas

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Miguel Herrera consiguió su primera victoria con Xolos, lo hizo en Sinaloa

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América suma cuatro puntos tras dos jornadas en el Clausura 2016

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León marcha perfecto en el certamen

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El empate entre Cruz Azul y Chivas se enmarcó con este panorama

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Pachuca se llevó los tres puntos contra Querétaro

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El Goya de Pumas retumbó en Ciudad Universitaria al final del partido

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Marini y Mohamed vivieron un duelo aparte en las áreas técnicas

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Aquino y Gignac lograron darle el triunfo a Tigres sobre Monarcas

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Rentería marcó el único tanto del partido frente a Chiapas

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Miguel Herrera consiguió su primera victoria con Xolos, lo hizo en Sinaloa

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América suma cuatro puntos tras dos jornadas en el Clausura 2016

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León marcha perfecto en el certamen

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El empate entre Cruz Azul y Chivas se enmarcó con este panorama

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Pachuca se llevó los tres puntos contra Querétaro

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El Goya de Pumas retumbó en Ciudad Universitaria al final del partido

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Marini y Mohamed vivieron un duelo aparte en las áreas técnicas

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