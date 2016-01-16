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Galería: Jornada 2
Imperdibles las imágenes más sobresalientes de la segunda fecha en el futbol mexicano
Aquino y Gignac lograron darle el triunfo a Tigres sobre Monarcas
Rentería marcó el único tanto del partido frente a Chiapas
Miguel Herrera consiguió su primera victoria con Xolos, lo hizo en Sinaloa
América suma cuatro puntos tras dos jornadas en el Clausura 2016
León marcha perfecto en el certamen
El empate entre Cruz Azul y Chivas se enmarcó con este panorama
Pachuca se llevó los tres puntos contra Querétaro
El Goya de Pumas retumbó en Ciudad Universitaria al final del partido
Marini y Mohamed vivieron un duelo aparte en las áreas técnicas
Aquino y Gignac lograron darle el triunfo a Tigres sobre Monarcas
Rentería marcó el único tanto del partido frente a Chiapas
Miguel Herrera consiguió su primera victoria con Xolos, lo hizo en Sinaloa
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El empate entre Cruz Azul y Chivas se enmarcó con este panorama
Pachuca se llevó los tres puntos contra Querétaro
El Goya de Pumas retumbó en Ciudad Universitaria al final del partido
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