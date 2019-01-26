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Galería | Pachuca se apunta victoria sobre Pumas

En el debut de Palermo, Tuzos pegaron en casa ante Pumas que mostró poco.

Por: Azteca Deportes

KAL|1_dxqwp19i

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_gbnxccnq

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_50moefrj

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_x6gi1ps2

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_bahjcfif

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_siij73i4

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_4n2m1as9

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_pvq35u2d

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

/
KAL|1_dxqwp19i

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_gbnxccnq

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_50moefrj

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_x6gi1ps2

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_bahjcfif

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_siij73i4

Adrian Macias/MEXSPORT | Galería

KAL|1_4n2m1as9

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_pvq35u2d

Javier Ramirez/MEXSPORT | Galería

KAL|1_dxqwp19i
KAL|1_gbnxccnq
KAL|1_50moefrj
KAL|1_x6gi1ps2
KAL|1_bahjcfif
KAL|1_siij73i4
KAL|1_4n2m1as9
KAL|1_pvq35u2d

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