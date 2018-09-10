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La presentación de Diego Armando Maradona
El técnico argentino afirmó que no viene de vacaciones sino a trabajar con Dorados de Sinaloa
Getty Images/Getty Images | El exfutbolista argentino se dijo comprometido a largo plazo con el cuadro de Sinaloa
El exfutbolista argentino se dijo comprometido a largo plazo con el cuadro de Sinaloa
El exfutbolista argentino se dijo comprometido a largo plazo con el cuadro de Sinaloa
El exfutbolista argentino se dijo comprometido a largo plazo con el cuadro de Sinaloa
Getty Images/Getty Images | El exfutbolista argentino se dijo comprometido a largo plazo con el cuadro de Sinaloa
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