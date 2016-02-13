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Las bellezas de la Jornada 6 del Clausura 2016

Sonrisas, miradas y talento, parte del espectáculo que ofrece la Liga Mx

Por: Erick Calderon

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | El encuentro Tigres vs Xolos estuvo rodeado de belleza norteña

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Las miradas tiernas no se hicieron esperar en el Estadio Azul

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CARLOS NEGROE/MEXSPORT | La tarde en la capital del país brilló con la presencia de las porristas de ‘La Maquina’

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Tigres siempre cuenta con el respaldo de su gran afición

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ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | La belleza lagunera presente en el partido Santos vs Monterrey

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EMILIANO/MEXSPORT | ‘El Volcán’ explotó con las bellezas presentes en el Tigres vs Xolos

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Ya está cerca el día del amor y la amistad y ellas lo saben

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ADRIAN MACIAS/MEXSPORT | El puerto jarocho suspiró al medio tiempo del Veracruz vs América

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JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Sonrisas que deslumbraron a los aficionados en el Luis ‘Pirata’ Fuente

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Las bellezas no podían faltar a un gran partido, Tigres vs Xolos

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | El encuentro Tigres vs Xolos estuvo rodeado de belleza norteña

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Las miradas tiernas no se hicieron esperar en el Estadio Azul

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CARLOS NEGROE/MEXSPORT | La tarde en la capital del país brilló con la presencia de las porristas de ‘La Maquina’

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Tigres siempre cuenta con el respaldo de su gran afición

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ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | La belleza lagunera presente en el partido Santos vs Monterrey

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JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Sonrisas que deslumbraron a los aficionados en el Luis ‘Pirata’ Fuente

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Las bellezas no podían faltar a un gran partido, Tigres vs Xolos

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