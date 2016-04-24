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Las mejor de la Jornada 15 del Clausura 2016.

Estas fueron las mejores imágenes de la Jornada 15

Por: Carlos Gorozpe

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ENRIQUE SERRATO/MEXSPORT | Ganan por la minima de 1-0

KAL|0_kkj8jryw

ENRIQUE SERRATO/MEXSPORT | Pese a la derrota siguen en zona de liguilla

KAL|0_emtyt0po

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Nadie tendrá la oportunidad de quitar a los del norte de la cima.

KAL|0_6kl3dknb

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | El equipo queretano ya no tiene posibilidades de calificar.

KAL|0_tcgd8cjx

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | El rebaño sigue sumando para mantenerse entre los ocho primeros

KAL|0_epnojova

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | El empate no le sirvió al Pachuca para seguir ascendiendo posiciones en la parte alta de la tabla.

KAL|0_cqkthaf2

CRISTIAN DE MARCHENA/MEXSPORT | Gol de León pone el empate en el Jalisco.

KAL|0_lf0dgmcm

CRISTIAN DE MARCHENA/MEXSPORT | Los rojinegros no levantan en el torneo.

KAL|0_fb0d5076

OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | Xolos esta fuera de la liguilla.

KAL|0_pzzevzhm

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Los felinos siguen peleando por un puesto en la liguilla

KAL|0_3gflzohx

ADRIAN MACIAS/MEXSPORT | Con la minima de 1-0 derrotan al Amèrica en casa.

KAL|0_fzdpswrt

JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Segunda derrota al hilo para los azulcremas en la liga.

KAL|0_kvcygfkm

ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | La plantilla mas cara de la liga podría quedarse fuera de la fiesta grande.

KAL|0_56xaltdx

ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | Con un marcador de 2-1 los guerreros sacan la victoria.

KAL|0_bwhp24nm

LUIS MONROY/MEXSPORT | Ganan 2-1 ante Cruz Azul.

KAL|0_2529ztpp

LUIS MONROY/MEXSPORT | Sale derrotado en el Luis Pirata Fuente y lo mantiene por el momento fuera de la fiesta grande

KAL|0_nce8wfq9

JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Las derrotas siguen abrumando al equipo de la selva.

KAL|0_sb1h1tqt

ADRIAN MACIAS/MEXSPORT | Con garra logran sacar el triunfo en el Cuauhtémoc

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ENRIQUE SERRATO/MEXSPORT | Ganan por la minima de 1-0

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ENRIQUE SERRATO/MEXSPORT | Pese a la derrota siguen en zona de liguilla

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Nadie tendrá la oportunidad de quitar a los del norte de la cima.

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JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | El equipo queretano ya no tiene posibilidades de calificar.

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OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | El rebaño sigue sumando para mantenerse entre los ocho primeros

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OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | El empate no le sirvió al Pachuca para seguir ascendiendo posiciones en la parte alta de la tabla.

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CRISTIAN DE MARCHENA/MEXSPORT | Gol de León pone el empate en el Jalisco.

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CRISTIAN DE MARCHENA/MEXSPORT | Los rojinegros no levantan en el torneo.

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OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | Xolos esta fuera de la liguilla.

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OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Los felinos siguen peleando por un puesto en la liguilla

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ADRIAN MACIAS/MEXSPORT | Con la minima de 1-0 derrotan al Amèrica en casa.

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JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Segunda derrota al hilo para los azulcremas en la liga.

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ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | La plantilla mas cara de la liga podría quedarse fuera de la fiesta grande.

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ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | Con un marcador de 2-1 los guerreros sacan la victoria.

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LUIS MONROY/MEXSPORT | Ganan 2-1 ante Cruz Azul.

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LUIS MONROY/MEXSPORT | Sale derrotado en el Luis Pirata Fuente y lo mantiene por el momento fuera de la fiesta grande

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JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Las derrotas siguen abrumando al equipo de la selva.

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ADRIAN MACIAS/MEXSPORT | Con garra logran sacar el triunfo en el Cuauhtémoc

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