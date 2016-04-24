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Las mejor de la Jornada 15 del Clausura 2016.
Estas fueron las mejores imágenes de la Jornada 15
ENRIQUE SERRATO/MEXSPORT | Ganan por la minima de 1-0
ENRIQUE SERRATO/MEXSPORT | Pese a la derrota siguen en zona de liguilla
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Nadie tendrá la oportunidad de quitar a los del norte de la cima.
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | El equipo queretano ya no tiene posibilidades de calificar.
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | El rebaño sigue sumando para mantenerse entre los ocho primeros
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | El empate no le sirvió al Pachuca para seguir ascendiendo posiciones en la parte alta de la tabla.
CRISTIAN DE MARCHENA/MEXSPORT | Gol de León pone el empate en el Jalisco.
CRISTIAN DE MARCHENA/MEXSPORT | Los rojinegros no levantan en el torneo.
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | Xolos esta fuera de la liguilla.
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Los felinos siguen peleando por un puesto en la liguilla
ADRIAN MACIAS/MEXSPORT | Con la minima de 1-0 derrotan al Amèrica en casa.
JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Segunda derrota al hilo para los azulcremas en la liga.
ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | La plantilla mas cara de la liga podría quedarse fuera de la fiesta grande.
ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | Con un marcador de 2-1 los guerreros sacan la victoria.
LUIS MONROY/MEXSPORT | Ganan 2-1 ante Cruz Azul.
LUIS MONROY/MEXSPORT | Sale derrotado en el Luis Pirata Fuente y lo mantiene por el momento fuera de la fiesta grande
JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Las derrotas siguen abrumando al equipo de la selva.
ADRIAN MACIAS/MEXSPORT | Con garra logran sacar el triunfo en el Cuauhtémoc
ENRIQUE SERRATO/MEXSPORT | Ganan por la minima de 1-0
ENRIQUE SERRATO/MEXSPORT | Pese a la derrota siguen en zona de liguilla
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Nadie tendrá la oportunidad de quitar a los del norte de la cima.
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | El equipo queretano ya no tiene posibilidades de calificar.
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | El rebaño sigue sumando para mantenerse entre los ocho primeros
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | El empate no le sirvió al Pachuca para seguir ascendiendo posiciones en la parte alta de la tabla.
CRISTIAN DE MARCHENA/MEXSPORT | Gol de León pone el empate en el Jalisco.
CRISTIAN DE MARCHENA/MEXSPORT | Los rojinegros no levantan en el torneo.
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | Xolos esta fuera de la liguilla.
OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Los felinos siguen peleando por un puesto en la liguilla
ADRIAN MACIAS/MEXSPORT | Con la minima de 1-0 derrotan al Amèrica en casa.
JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Segunda derrota al hilo para los azulcremas en la liga.
ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | La plantilla mas cara de la liga podría quedarse fuera de la fiesta grande.
ENRIQUE TERRAZAS/MEXSPORT | Con un marcador de 2-1 los guerreros sacan la victoria.
LUIS MONROY/MEXSPORT | Ganan 2-1 ante Cruz Azul.
LUIS MONROY/MEXSPORT | Sale derrotado en el Luis Pirata Fuente y lo mantiene por el momento fuera de la fiesta grande
JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Las derrotas siguen abrumando al equipo de la selva.
ADRIAN MACIAS/MEXSPORT | Con garra logran sacar el triunfo en el Cuauhtémoc