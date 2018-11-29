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Tigres 2-1 Pumas
En duelo de felinos, Tigres tuvo más garra que Pumas y se llevó el primero en su serie de Cuartos de Final
Tony Garcia/MEXSPORT | En duelo de felinos, Tigres tuvo más garra que Pumas y se llevó el primero en su serie de Cuartos de Final
Tony Garcia/MEXSPORT | En duelo de felinos, Tigres tuvo más garra que Pumas y se llevó el primero en su serie de Cuartos de Final
Tony Garcia/MEXSPORT | En duelo de felinos, Tigres tuvo más garra que Pumas y se llevó el primero en su serie de Cuartos de Final
Jorge Martinez/MEXSPORT | En duelo de felinos, Tigres tuvo más garra que Pumas y se llevó el primero en su serie de Cuartos de Final
ELIUK DE LA TORRE/MEXSPORT | En duelo de felinos, Tigres tuvo más garra que Pumas y se llevó el primero en su serie de Cuartos de Final
Tony Garcia/MEXSPORT | En duelo de felinos, Tigres tuvo más garra que Pumas y se llevó el primero en su serie de Cuartos de Final
ELIUK DE LA TORRE/MEXSPORT | En duelo de felinos, Tigres tuvo más garra que Pumas y se llevó el primero en su serie de Cuartos de Final
Jorge Martinez/MEXSPORT | En duelo de felinos, Tigres tuvo más garra que Pumas y se llevó el primero en su serie de Cuartos de Final
Tony Garcia/MEXSPORT | En duelo de felinos, Tigres tuvo más garra que Pumas y se llevó el primero en su serie de Cuartos de Final
Tony Garcia/MEXSPORT | En duelo de felinos, Tigres tuvo más garra que Pumas y se llevó el primero en su serie de Cuartos de Final
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Jorge Martinez/MEXSPORT | En duelo de felinos, Tigres tuvo más garra que Pumas y se llevó el primero en su serie de Cuartos de Final
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Tony Garcia/MEXSPORT | En duelo de felinos, Tigres tuvo más garra que Pumas y se llevó el primero en su serie de Cuartos de Final
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Jorge Martinez/MEXSPORT | En duelo de felinos, Tigres tuvo más garra que Pumas y se llevó el primero en su serie de Cuartos de Final
Tony Garcia/MEXSPORT | En duelo de felinos, Tigres tuvo más garra que Pumas y se llevó el primero en su serie de Cuartos de Final
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