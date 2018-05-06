  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

Toluca vs Monarcas | Galería

#Galería Las mejores postales del trepidante empate entre Toluca y Monarcas

Por: Azteca Deportes

KAL|0_vfr5j39n

Talavera festeja el pase a semifinales

KAL|0_25ibb8fx

Un gran vuelo de Sebastián Sosa

KAL|0_qyv7tc2c

El color del Nemesio Diez

KAL|0_qvg0r2mm

Borja celebra el golazo que marcó al minuto 1

KAL|0_do8q35a0

El ‘Santo’ sueña con el título 11 del Toluca

KAL|0_vvdwjfow

El majestuoso Nemesio Diez previo al duelo de cuartos de final

KAL|0_a5617ahs

No hay edad para sentir los colores de Monarcas

KAL|0_aqb1lvgm

Salinas disputa con todo el balón

KAL|0_zkvgm7rn

La Belleza presente en Toluca

KAL|0_r4htdqf7

Monarcas vendió muy cara la derrota

/
KAL|0_vfr5j39n

Talavera festeja el pase a semifinales

KAL|0_25ibb8fx

Un gran vuelo de Sebastián Sosa

KAL|0_qyv7tc2c

El color del Nemesio Diez

KAL|0_qvg0r2mm

Borja celebra el golazo que marcó al minuto 1

KAL|0_do8q35a0

El ‘Santo’ sueña con el título 11 del Toluca

KAL|0_vvdwjfow

El majestuoso Nemesio Diez previo al duelo de cuartos de final

KAL|0_a5617ahs

No hay edad para sentir los colores de Monarcas

KAL|0_aqb1lvgm

Salinas disputa con todo el balón

KAL|0_zkvgm7rn

La Belleza presente en Toluca

KAL|0_r4htdqf7

Monarcas vendió muy cara la derrota

KAL|0_vfr5j39n
KAL|0_25ibb8fx
KAL|0_qyv7tc2c
KAL|0_qvg0r2mm
KAL|0_do8q35a0
KAL|0_vvdwjfow
KAL|0_a5617ahs
KAL|0_aqb1lvgm
KAL|0_zkvgm7rn
KAL|0_r4htdqf7

Te Recomendamos