OFICIAL: Azteca 7 transmitirá GRATIS el Toluca vs. Tijuana, partido de la jornada 13 de la Liga BBVA MX, y así podrás verlo en vivo online

¡Siguen los partidos de la Liga BBVA MX! Este miércoles, 21 de octubre, los encuentros del Apertura 2026 continúan con un duelo imperdible entre Toluca vs Tijuana. El juego podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca 7; ya sea que sintonices nuestro canal en televisión abierta o por cable. Si prefieres el streaming, también podrás disfrutar del partido a través de la app de TV Azteca En Vivo o en nuestro sitio web, donde encontrarás una transmisión online.

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Toluca vs. Tijuana: hora EXACTA para ver el partido EN VIVO por Azteca 7

El encuentro entre Toluca vs. Tijuana se llevará a cabo este miércoles, 21 de octubre, en el Estadio Nemesio Díez, casa de los Diablos Rojos. La transmisión arranca en punto de las 6:50 p.m. (hora del centro de México), con una breve previa a cargo de los mejores comentaristas deportivos del país. El balón comenzará a rodar a las 7:00 p.m. Recuerda que puedes seguir el partido GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca 7, ya sea desde tu televisor o en algún dispositivo móvil a través de alguna de nuestras apps (TV Azteca En Vivo y Azteca deportes) o sitio web.

Toluca vs. Tijuana: cómo se encuentra cada equipo previo al partido y qué esperar

Los Diablos Rojos del Toluca llegan a la Jornada 13 del Apertura 2026 en la segunda posición de la tabla, con 21 puntos; mientras que los Xolos del Tijuana están en el décimo lugar con 16 unidades. Bajo esta línea, se espera que el Toluca aproveche su condición de local para acercarse al liderato de la tabla, tras varios partidos sin conseguir una victoria. Por su lado, el Tijuana necesita darlo todo en la cancha para sumar puntos y acercarse a los puestos de clasificación rumbo al cierre de la fase regular.

Si bien los Diablos Rojos cuentan con cierta ventaja al estar en una mejor posición en la tabla y jugar en casa, los Xolos podrían dar la sorpresa si saben cómo frenar a su rival, por lo que se espera un duelo bastante reñido.