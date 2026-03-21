OFICIAL: Liga BBVA MX confirma cambio de fecha para partido de la Jornada 13 del Clausura 2026

Este viernes 20 de marzo, la Liga BBVA MX dio a conocer en sus redes sociales el cambio de día para un encuentro de la Jornada 13 del Clausura 2026.

El encuentro que sufrió un cambio de fecha es el Querétaro vs Toluca que estaba programado para jugarse hasta el domingo 5 de abril del 2026 en el Estadio Corregidora. El encuentro fue movido para disputarse el Sábado 4 de abril del 2026 en punto de las 17 horas tiempo del centro de México.

"La Liga BBVA MX informa cambio de fecha para el partido entre @Club_Queretaro y @TolucaFC. El encuentro se disputará el sábado 4 de abril a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora".

La Liga BBVA MX informa cambio de fecha para el partido entre @Club_Queretaro y @TolucaFC. El encuentro se disputará el sábado 4 de abril a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora. pic.twitter.com/rt81f4ax9R — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 21, 2026

La Liga no informó los motivos por lo que realizaron el cambio pero los aficionados de los dos equipos no tendrán que esperar más tiempo para volver a ver a sus equipos pues la Jornada 13 se disputa despúes de la fecha FIFA que provoca el parón de la Liga BBVA MX.

Partidos de la Jornada 13 del Clausura 2026

Los juegos que se van a disputar en la Jornada 13 son: Puebla vs Juárez, Necaxa vs Mazatlán y Tijuana vs Tigres el viernes 3 de abril del 2026. Para el sábado Querétaro vs Toluca, Rayados de Monterrey vs Atlético de San Luis, León vs Atlas, Cruz Azul vs Pachuca y Santos vs América. Por último, el domingo 5 juegan Chivas vs Pumas.