ÚLTIMA HORA: Liga BBVA MX confirma CAMBIO DE HORARIO para DOS PARTIDOS del Clausura 2026

Este jueves 29 de enero del 2026, la Liga BBVA MX confirmó en sus redes sociales que hay un cambio de horario de dos partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026.

El primer encuentro que cambia de horario es el partio de Juárez vs Necaxa. Estaba programado para jugarse el sábado 14 de febrero en punto de las 17 horas tiempo del centro de México, pero con la cambio, se jugará en punto de las 19 horas tiempo del centro de México siento a las 18 horas local.



Juárez vs Necaxa

Estadio Olímpico Benito Juárez

17 horas tiempo del centro de México .

El segundo juego que sufrió un cambio de horario es el partido de Pachuca vs Atlas, el encuentro estaba programado para disputarse en punto de las 19 horas tiempo del centro de México y se disputará a las 17 horas tiempo del centro de México.



Pachuca vs Atlas

Estadio Hidalgo.

19 horas tiempo del centro de México .

"La #LigaBBVAMX informa modificaciones ⏰🗓️ de la #Jornada6:

@fcjuarezoficial vs @ClubNecaxa se disputará el sábado 14 de febrero a las 18:00 hrs. local, 19:00 hrs. del centro.

@Tuzos vs @AtlasFC se jugará el 14 de febrero a las 17:00 hrs".

Los partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026

Para la Jornada 6, los encuentros que se van a disputar son:



Puebla vs Pumas

Toluca vs Tijuana

Atlético de San Luis vs Querétaro

Pachuca vs Atlas

Rayados de Monterrey vs León

Juárez vs Necaxa

Chivas vs América

Santos vs Mazatlán

Cruz Azul vs Tigres

La fecha se va a disputar del viernes 13 de febrero al domingo 15 de febrero del 2026.