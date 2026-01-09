ÚLTIMA HORA: Liga BBVA MX confirma uso de Súper tecnología para el Clausura 2026

Este viernes 9 de enero del 2026, arranca el torneo Clausura 2026 y la Liga BBVA MX ha sorprendido a todos los aficionados al confirmar que se usará súper tecnología.

Desde la mañana, la liga compartió videos en sus redes sociales dando pistas de los cambios y nuevas tecnologias que implementaran en el torneo.

Fue hasta después de un par de horas que hizo el anunció de forma oficial con ayuda de un comunicado y de un video en el que Mikel Arriola explica a detalle como funcionará el SAOT

"Teníamos una necesidad clara y urgente: hacer las decisiones del fuera de lugar más justas, más rápidas y transparentes. El SAOT es la herramienta perfecta para lograr una tecnologia semiautomática que detecta la jugada en segundos y con precisión milimétrica. Avanzamos hacia un futbol más moderno y confiable, transforma el arbitraje y mejora la forma de vivir este deporte en nuestro pais".

Un futbol más justo, eficaz y transparente. 👏 Presentamos el SAOT en colaboración con @GeniusSports , la tecnología semi-automática de fuera de lugar que nos lleva al siguiente nivel. 📺⚽ #LigaBBVAMX , la primera en implementarla en el continente americano. 🙌 pic.twitter.com/jnIrNSag0w — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 9, 2026

La Liga BBVA MX tendrá la misma tecnología que la Premier League

Esta innovación tendrá 28 cámaras nuevas por cada estadio de la Liga BBVA MX, buscando tener las mejores tomas y poder detectar con claridad si algun jugador se encuentra en fuera de juego y asi logar terminar con las jugadas polemicas.

"28 cámaras en cada estadio y esos sistemas produciran una salida de datos masivos en 3D que nos permitirá ejecutar una recreación completa del partido mediante una copia digital y automatizar por completo la decisión del fuera de juego".

La Liga BBVA MX informó lo siguiente en su comunicado:

"Después de un periodo de pruebas en el torneo anterior, la LIGA BBVA MX y la Comisión de Árbitros de la FMF inician hoy la implementación del Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar (SAOT, por sus siglas en inglés) en todos los partidos del Torneo Clausura 2026, consolidándose como la primera liga del continente americano en adoptar esta tecnología bajo estándares internacionales.

El SAOT es una herramienta tecnológica de vanguardia utilizada en las principales competencias del futbol mundial, como la Premier League, la UEFA Champions League y torneos organizados por FIFA, con el objetivo de respaldar la toma de decisiones arbitrales en acciones de fuera de juego de manera más rápida, precisa y transparente.

Esta tecnología solo puede ser implementada por proveedores certificados por FIFA. En ese sentido, la LIGA BBVA MX y la Comisión de Árbitros adoptan al mismo proveedor que utiliza la liga inglesa, la compañía líder Genius Sports, garantizando la aplicación de los más altos estándares tecnológicos operativos, complementados con MEDIAPRO, empresa internacional encargada de la producción y operación del VAR.

El sistema es considerado semiautomático debido a que, conforme a los lineamientos de FIFA, la decisión final únicamente debe ser confirmada por el VAR. El flujo operativo consiste en que la tecnología genera la evidencia técnica de la jugada y construye el soporte visual correspondiente, el cual es posteriormente validado por los operadores del VAR, manteniendo la intervención arbitral".

A partir de hoy la #LigaBBVAMX arranca con la implementación del Fuera de Lugar Semi-Automático (SAOT): pic.twitter.com/m1vuh99vBT — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 9, 2026

El futbol mexicano llegó a un acuerdo con el mismo proveedor de tecnología que utiliza la Premier League, por lo que el ejercicio en las jugadas polemicas de fuera de lugar serán muy similares a como se vive en el futbol de Inglaterra.

Con esta nueva tecnología, ya no se veran los vectores y los trazados que se llegaron a usar en los torneos anteriores.

