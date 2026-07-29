Liga MX vs MLS All Star Game 2026: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 29 de julio del Juego de Estrellas; marcador online

Liga MX vs MLS All Star Game 2026

¿Dónde se juega el Liga MX vs MLS All Star Game 2026?

El Liga MX vs MLS All Star Game 2026 se jugará este miércoles 29 de julio a las 6:00 p.m. y se disputará en el Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte. Dicho inmueble es la casa de los Charlotte FC de la MLS y de los Carolina Panthers de la NFL.